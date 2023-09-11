Descubren escalones donde Jesús curó a una persona ciega

Arqueólogos de Jerusalén encontraron un lugar en el cual, según el Nuevo Testamento, Jesús pudo sanar a un hombre ciego hace cerca de 2 mil años.

La Autoridad del Mundo Antiguo de Israel, la Autoridad de Parques Nacionales de Israel y la Fundación de Ciudad de David revelaron en diciembre pasado que abrirían para visita del público la Piscina de Siloé, un sitio histórico en la religión cristiana.

AMAZING! Archaeologists in Jerusalem discovered 2000-year-old steps where Jesus walked and healed a blind man at the Pool of Siloam. pic.twitter.com/AbqVBDSV3G — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 10, 2023

Especialistas han asegurado que en semanas recientes tuvieron avances para realizar excavaciones para gallar ocho escalones que sirven para bajar a la piscina, las cuales no ha sido vistas en dos milenios.

Los visitantes podrán acudir a dicha zona “en algunos años” para ser testigos de la historia de la Biblia, aseguró Ze’ev Orenstein, director de Asuntos Internacionales de la Fundación de la Ciudad de David al sitio estadounidense Fox News.

Una pequeña parte de la zona arqueológica ya está disponible para la visita de los turistas. Sin embargo, el resto de la piscina aún sigue siendo explorado por los especialistas.

¿Qué significa la piscina de Siloé en la Biblia?

La piscina de Siloé está en la región sur de la ciudad de David, dentro del Parque Nacional de Murallas de Jerusalén, la cual alcanzó una extensión de casi media hectárea.

Su construcción inició hace 2 mil 700 años durante el reinado de Ezequías, de acuerdo con el Antiguo Testamento. Dicho cuerpo de agua era empleado para almacenar las aguas del manantial de Guijón.

De acuerdo con un pasaje en el evangelio de Juan, Jesús devolvió la vista a un hombre ciego justo en esta piscina.

En 1890, arqueólogos británicos y americanos descubrieron algunos de los escalones de esta piscina y para 1960, Kathleen Kenyon, arqueóloga, hicieron una excavación en la zona. Incluso las autoridades compartieron una animación generada por computadora para recrear cómo es que lucía dicho lugar en su máximo esplendor.

