Ellos son los más buscados por la DEA en 2026: Los Chapitos encabezan la lista

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) actualizcó su lista de los criminales más buscados en 2026, colocando en el centro a Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

El grupo criminal vinculado con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán ha sido señalado por las autoridades de Estados Unidos como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia su territorio.

"El Mencho" del CJNG: el capo de 15 millones de dólares

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cambió el mapa del narcotráfico en México.

Incluso el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura, pero el 26 de febrero pasado fue abatido en Tapalpa, Jalisco.

¿Quiénes son los más buscados por la DEA en 2026? Lista actualizada

La DEA ha intensificado sus esfuerzos para localizar y capturar a personas fugitivas acusadas por varios delitos, como Jesus Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, de Los Chapitos .

Ahora en la lista de más buscados por la DEA se encuentran los dos hijos de "El Chapo" Guzmán junto con los siguientes delincuentes:



Yulian Andony Archaga Carias

Este sujeto es conocido también como Alexander Mendoza, "Porky" y "Gordo". Es acusado de importar cocaína; conspiración para delinquir; posesión y conspiración para poseer ametralladoras.

Fue visto por última vez en San Pedro Sula, Honduras. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por él.

EU ofrece 5 millones de dólares como recompensa para detener a Yulian Andony Archaga Carias.|DEA

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

El gobierno estadunidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por "Alfredillo", como es apodado el hijo de "El Chapo" Guzmán.

Conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; intento/conspiración para importar/exportar sustancias controladas con intención de distribuirlas son los delitos por los es buscado.



Iván Archivaldo Guzmán Salazar

"El Chapito", como es apodado, es acusado por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancia controlada; intento/conspiración de sustancia controlada e importación/exportación con intención de distribuir. También se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

¿Cuánto dinero ofrece la DEA por la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar?| Foto: DEA

Alfonso Limón Sánchez

También conocido como "Poncho Limón", es acusadode conspiración para distribuir una sustancia controlada. De él se sabe que se encontrba en México.

Alfonso Limón Sánchez es conocido como “Poncho Limón|DEA

Capturan a uruguayo buscado por la DEA y que estaba entre los más buscados

Sebastián Enrique Marset Cabrera es un uruguayo incluido en la lista de los fugitivos más buscados de la DEA en mayo de 2025, por quien ofreció una recompensa de 2 millones de dólares, pero ya fue capturado.

Era uno de los fugitivos más buscados del Cono Sur de Sudamérica al ser acusado de delitos relacionados con el crimen organizado en Paraguay y Bolivia.

El 7 de marzo de 2024, también fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, derivado de ganancias del narcotráfico de su organización a través de instituciones financieras estadounidenses.

Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, presunto narcotraficante de cocaína originario de Uruguay, compareció el 16 de marzo de 2026 por primera vez ante un tribunal federal acusado de su presunta participación en una conspiración para el lavado de dinero.