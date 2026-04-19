Tiroteo en Louisiana deja ocho menores muertos tras presunto conflicto familiar

La violencia armada volvió a sacudir a Estados Unidos con un episodio que ha generado conmoción por la magnitud de la tragedia y la edad de las víctimas. Ocho menores de edad perdieron la vida durante la madrugada de este domingo en un tiroteo registrado en la ciudad de Shreveport, en el estado de Louisiana.

Ataque en Louisiana deja varios muertos

De acuerdo con información proporcionada por la Policía local, el hecho fue clasificado inicialmente como un “altercado doméstico” que escaló de forma violenta. En total, 10 personas fueron alcanzadas por disparos, de las cuales ocho eran menores con edades que iban de uno a 14 años.

El portavoz policial, Christopher Bordelon, explicó que el presunto agresor actuó solo. Tras el ataque, el sospechoso intentó huir, lo que derivó en una persecución que terminó cuando fue abatido por agentes de seguridad.

Las autoridades señalaron que las únicas sobrevivientes son dos mujeres adultas, una de ellas en estado crítico, con lesiones que ponen en riesgo su vida. La gravedad de las heridas ha encendido aún más las alertas sobre la brutalidad del ataque.

¿Un conflicto familiar? Esto se sabe sobre el tiroteo en EU

El área donde ocurrieron los hechos, en el vecindario Cedar Grove, fue descrita como una escena “extensa”, ya que abarca al menos tres viviendas. Esto ha complicado las labores de los investigadores, quienes continúan recabando pruebas para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos.

Aunque no se han revelado identidades, la Policía indicó que varios de los menores fallecidos serían descendientes del propio agresor, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto familiar que terminó en tragedia.

Las autoridades subrayaron que la investigación se encuentra en una fase inicial, por lo que la información podría actualizarse conforme avancen las indagatorias.

Autoridades califican el hecho como una tragedia histórica

El alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, expresó su consternación ante lo ocurrido y no dudó en calificarlo como uno de los episodios más devastadores en la historia reciente de la localidad.

“Esta es una situación trágica, tal vez la más trágica que hayamos vivido jamás. Es una mañana terrible”, declaró el edil, reflejando el sentir de una comunidad que enfrenta el impacto de una violencia que dejó profundas heridas.