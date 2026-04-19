VIDEO: Brutal volcadura en rally de Argentina deja heridos y desata el caos

Un grave accidente sacudió una competencia de rally luego de que uno de los vehículos participantes perdiera el control en plena curva, se despistara y diera varias vueltas fuera del trazado. El auto terminó impactando en un sector donde se encontraba el público, lo que derivó en un saldo trágico: tres personas heridas, una de ellas de gravedad.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en cuestión de segundos, cuando el piloto no logró mantener la trayectoria del vehículo en una zona de alta exigencia. Tras salir del camino, la unidad avanzó sin control hasta alcanzar un área donde había espectadores, generando momentos de pánico entre los asistentes.

Fallece joven tras ser hospitalizado; hay dos heridos más

Entre los lesionados se encontraba un joven de 25 años, originario de Córdoba capital, quien fue trasladado de urgencia a un hospital de la región. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas más tarde a causa de la gravedad de sus lesiones.

Además, una mujer sufrió una fractura de tobillo, mientras que otra persona presentó heridas leves que no pusieron en riesgo su vida. Por su parte, los pilotos involucrados en el siniestro resultaron ilesos, según reportaron fuentes de la organización del evento.

Suspenden rally en Córdoba tras accidente

Tras el accidente, se desplegó de inmediato un operativo de emergencia en la zona. Equipos médicos, personal de seguridad y autoridades locales intervinieron para atender a los heridos y asegurar el área. La rápida respuesta permitió trasladar a las víctimas a centros de salud cercanos en el menor tiempo posible.

En paralelo, los organizadores decidieron suspender de forma definitiva la jornada del rally, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. No se descarta que factores como la velocidad, las condiciones del camino o incluso la ubicación del público hayan influido en el desenlace.

Fuerte accidente en el Rally de Córdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automóvil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio Césare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh — Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026

Seguridad en el rally, nuevamente bajo la lupa

A través de un comunicado, la organización expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que se encuentra brindando apoyo a la familia de la víctima. El mensaje también destacó el compromiso de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del hecho.