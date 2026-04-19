“Se acabó la amabilidad": Trump anuncia negociaciones con Irán o desatará más ataques

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó de nuevo con desatar ataques a plantas de energía eléctrica en Irán si dicho país no acepta las condiciones propuestas para la paz en Medio Oriente.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que una delegación estadounidense viaja a Pakistán para tener negociaciones este lunes 20 de abril de 2026 para resolver el conflicto.

Trump añadió que Irán decidió romper el alto al fuego y disparó en el estrecho de Ormuz. “Muchos de los impactos fueron contra un barco francés y un carguero del Reino Unido”, detalló el presidente. Agregó que Irán anunció que cerraría el estrecho, “lo que es raro, porque nuestro BLOQUEO ya lo cerró”.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

Amenaza de Trump: ataque a plantas de energía en Irán si no hay acuerdo

“Ofrecemos un trato muy justo y razonable y espero que lo tomen, porque si no, Estados Unidos va a atacar cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó la amabilidad!”, sentenció Trump.

Destacó que si Irán no acepta el trato, “será mi honor hacer lo que se deba hacer” y que ninguno de los otros presidentes estadounidenses hizo por los últimos 47 años.

Negociaciones en Pakistán: el rol de J.D. Vance y la delegación de EE. UU.

Más tarde, la Casa Blanca confirmó que J.D. Vance, vicepresidente, acudirá a las negociaciones con Irán en Islamabad. La delegación está conformada por Steve Witkoff, enviado especial de Trump, así como Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.

Mientras que los representantes iraníes llegarán el martes 21 de abril para las pláticas de negociación, aseguraron fuentes cercanas a la cadena CNN. Estas pláticas tratarán sobre el control del estrecho de Ormuz, así como el plan nuclear de Irán.

Postura de Mohammad Baqer Qalibaf ante las exigencias estadounidenses

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró el sábado (18 de abril) que la política de Irán hacia Estados Unidos era un proceso de "compromiso por compromiso", en el que Estados Unidos da un paso e Irán da otro.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz quedó paralizado el domingo 19 de abril después de que Irán reafirmara su control sobre esta vía marítima donde cruza el 20% del petróleo del mundo, por lo cual es clave para el suministro energético mundial, días antes de que expirara el alto el fuego con Estados Unidos.

El principal negociador de Irán afirmó que las recientes conversaciones con Estados Unidos habían avanzado, mientras que el presidente Donald Trump mencionó "conversaciones muy positivas" con Teherán.

Sin embargo, ninguna de las partes ofreció detalles concretos y Qalibaf afirmó que ambas partes seguían muy distanciadas en cuestiones nucleares y en el estrecho de Ormuz, los dos principales puntos de fricción.

El sábado, Irán , que anteriormente había anunciado que permitiría el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, dio marcha atrás y acusó a Washington de violar un acuerdo de alto el fuego al mantener su propio bloqueo de los puertos iraníes.