Los indicios que llevaron al arresto de D4vid a más de medio año de que le encontraron el cuerpo de una joven en su auto

Las autoridades de California, en Estados Unidos, detuvieron al rapero d4vd, 7 meses después de que el cuerpo de Celeste Rivas fuera encontrado en el interior de un automóvil Tesla registrado a nombre del cantante.

Detalles del arresto de d4vd en Los Ángeles

Alguaciles y la policía de Los Ángeles detuvieron al artista de 21 años de edad bajo sospecha de asesinar a la joven que apenas tenía 14 años. El cantante quedó arrestado el jueves 16 de abril de 2026.

La investigación del gran jurado, revelada en febrero de 2026, indica que el cantante forma parte de las pesquisas en relación con la muerte de Rivas. Aunque no lo tachan de responsable, sí destacan que es “objetivo” y que pudo estar “involucrado” en la muerte de la joven.

Los policías usaron dispositivos especiales para forzar la puerta de entrada a la residencia de d4vd en la casa en Hollywood Hills. Los abogados del rapero alegan que no hay una acusación formal contra el artista y que sólo fue detenido “bajo sospecha”.

La cronología de la relación entre David Burke y Celeste Rivas

La relación entre Celeste Rivas y David Burke, nombre real del rapero, data desde 2024, cuando en enero ella salió en una transmisión en vivo en la plataforma Twitch, donde ambos bromeaban y hablar hasta cerca de las 3:00 de la madrugada.

Entre enero y marzo de 2024, d4vd fue fotografiado saliendo de un Tesla negro a pocas cuadras de la casa de Celeste.

En febrero de 2024, los familiares de Rivas la reportan como desaparecida. Ella fue vista con vida por última vez el 14 de febrero de ese año. Rivas volvió a casa poco después, pero desapareció de nuevo alrededor del 19 de marzo de 2024 y en una tercera ocasión el 5 de abril del mismo año.

Se desconoce la fecha exacta de desaparición de Rivas, pero unas fotografías tomadas en junio de 2024 la mostraban con vida.

¿Qué pruebas vinculan al cantante con el hallazgo en el Tesla?

El 8 de septiembre de 2025, el cuerpo desmembrado y en descomposición de Celeste Rivas fue encontrado en la cajuela de un Tesla en un depósito policial. El auto estaba registrado a nombre de d4vd y había sido abandonado en calles cercanas al domicilio del rapero. Un empleado del depósito detectó un olor fétido, por lo cual llamó a la policía.

