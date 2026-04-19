Mueren funcionarios de EU durante operativo en Chihuahua; todo lo que tienes que saber

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó la muerte de cuatro elementos tras un accidente ocurrido mientras regresaban de un operativo contra el crimen organizado.

Entre las víctimas se encuentra el Primer Comandante y Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, junto a su escolta Manuel Genaro Méndez Montes. A ellos se suman dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, quienes participaban en labores de capacitación táctica en la entidad.

“El más sentido pésame a las familias”, expresó Jáuregui Moreno durante conferencia, donde también destacó la entrega de los agentes caídos, subrayando que su labor estaba enfocada en reforzar la seguridad en una de las zonas más complejas del país.

Desde el Gobierno del Estado de Chihuahua expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, seres queridos y compañeros de Pedro Román Oseguera Cervantes, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, trabajando… pic.twitter.com/EWu5vAQ68C — Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) April 19, 2026

¿Qué se sabe sobre la muerte de personal de la embajada de EU en Chihuahua?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana, cuando un convoy de cinco vehículos circulaba por una zona serrana. La unidad que encabezaba la caravana habría derrapado, cayendo a un barranco antes de incendiarse, lo que provocó la muerte inmediata de sus ocupantes.

Los elementos regresaban de un punto donde se localizaron al menos dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina, una de las principales amenazas en la región.

El hecho no solo expone los riesgos de los operativos en campo, sino también la peligrosidad de las rutas utilizadas por las fuerzas de seguridad en zonas dominadas por el crimen organizado.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

Embajador de EU se pronuncia sobre ataque en Chihuahua

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó profundamente lo ocurrido y destacó que esta tragedia refleja los riesgos constantes que enfrentan quienes trabajan en la protección de la ciudadanía en ambos países.

En la misma línea, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, reconoció la trayectoria de Oseguera Cervantes y expresó solidaridad con sus familiares y compañeros.

Por su parte, la gobernadora Maru Campos también se sumó a las condolencias, resaltando que el funcionario fallecido perdió la vida en cumplimiento de su deber, en una lucha constante por devolver la paz a Chihuahua.