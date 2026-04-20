VIDEOS | Terremoto de 7.4 en Japón causa alerta de tsunami; esperan olas de hasta 3 metros

Este lunes 20 de abril de 2026, las costas de Japón sintieron un terremoto de magnitud 7.4, que ha desatado una alerta de tsunami, con olas de hasta tres metros de altura, y las autoridades han pedido a la población que evacúe las zonas bajas.

Alerta de tsunami en las prefecturas de Iwate, Hokkaido y Aomori

En un inicio, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate, así como partes de Hokkaido y Aomori. Posteriormente, la alerta fue reducida a un aviso, el cual se extendió a otras zonas del noreste japonés.

A magnitude 7.5 earthquake struck northern Japan on Monday at 16:53 p.m. A tsunami warning and advisory are in effect.

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Impacto y altura de las primeras olas en el puerto de Kuji

El organismo también advirtió que podrían suceder otras réplicas del terremoto de una hora después del terremoto y la activación de la alerta de tsunami, las olas tienen una altura menor a la proyectada en el aviso emitido por las autoridades, ya que un tsunami de 0.8 metros golpeó el puerto de Kuji, prefectura de Iwate, mientras medios locales reportan que el nivel del agua sigue subiendo.

Otro tsunami de 0.4 metros impactó el puerto de Miyako, ubicado también en la prefectura de Iwate.

La Agencia Meteorológica reportó que el terremoto tuvo epicentro en el océano Pacífico, con una profundidad de 10 kilómetros. El sismo alcanzó una magnitud de 5 en la escala sísmica de Japón, lo que es suficiente para afectar la movilidad de las personas.