Estados Unidos disparó e interceptó barco de Irán que trató de cruzar el estrecho de Ormuz

Apenas unas horas después de que Donald Trump exigió que Irán aceptara su trato de paz, las fuerzas armadas estadounidenses atacaron un barco iraní que trató de cruzar el estrecho de Ormuz.

El presidente de la Unión Americana detalló que el navío está registrado con el nombre de Touska y trató de burlar el bloqueo de la marina estadounidense “pero no lo consiguió”.

Incidente en el estrecho de Ormuz: Estados Unidos ataca buque iraní

La operación de este domingo 19 de abril de 2026 fue realizada por el USS Spruance, un buque destructor que envió misiles guiados al Touska en el Golfo de Omán. El ataque derivó después de que dieran advertencias al carguero, pero la tripulación del navío rechazó obedecer.

“La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. En este momento, los Marines de los Estados Unidos tienen la custodia del buque”, destacó Trump en su perfil de Truth Social.

En un comunicado, el Comando Central estaounidense detalló que han pedido a 25 navíos que den la vuelta o regresen a puertos iraníes desde el inicio del bloqueo al estrecho de Ormuz. También compartieron un video del momento del ataque.

Esto ocurre después de Trump señalara a Irán de violar el alto al fuego en la zona. Desde ayer sábado 18 de abril de 2026, el régimen de Teherán bloqueó el paso de barcos.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

Donald Trump y la nueva escalada de tensión con el régimen de Teherán

Cabe recordar que por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo comercializado en todo el mundo. De acuerdo con datos de seguimiento de buques, ningún barco petrolero transitó este domingo por la zona, por lo cual es uno de los días más tranquilos por el estrecho desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero de 2026 tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultaron en la muerte del ayatola Ali Jamenei.

Negociaciones en Pakistán: ¿habrá un nuevo alto al fuego con Irán?

Después de un cese al fuego de Donald Trump, el cual fue violado por Irán el sábado 18 de abril, una delegación estadounidense viajará a Pakistán para entablar conversaciones con el régimen iraní que lleven a la paz en la región.

