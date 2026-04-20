¿Peligra el maratón de Boston 2026? Advierten nivel elevado de amenaza

El Maratón de Boston 2026 se prepara para una nueva edición marcada por un fuerte despliegue de seguridad. A días de que más de 30 mil corredores tomen la salida, autoridades estadounidenses confirmaron que el operativo será reforzado ante un contexto internacional considerado de “amenaza elevada”.

Refuerzan seguridad en Maratón de Boston ante conflictos con Irán

De acuerdo con el FBI, aunque no existe una amenaza específica o creíble contra la carrera, el reciente conflicto con Irán incrementó los niveles de alerta. El agente especial Ted Docks advirtió que los eventos masivos siguen siendo blancos potenciales para actores que buscan generar impacto.

En ese sentido, el funcionario subrayó que las amenazas “dirigidas o inspiradas” han ido en aumento, lo que obliga a mantener una vigilancia constante. La estrategia incluye coordinación estrecha entre agencias federales, estatales y locales para prevenir cualquier incidente.

¿Cómo será la seguridad en el maratón de Boston?

El trayecto tradicional, que va desde Hopkinton hasta Copley Square, contará con una mayor presencia de elementos de seguridad, tanto uniformados como encubiertos. La Policía de Boston lidera este despliegue en conjunto con diversas dependencias.

El comisionado Michael Cox calificó el operativo como un esfuerzo “bien coordinado” y aseguró que los agentes estarán posicionados estratégicamente a lo largo del recorrido y entre el público. El objetivo, dijo, es garantizar un ambiente seguro sin afectar el carácter festivo del evento.

Las autoridades también hicieron un llamado a los asistentes a colaborar: evitar llevar objetos prohibidos como drones, bolsas grandes, alcohol o marihuana, y reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato al 911 o a los oficiales presentes.

Todo lo que tienes que saber sobre el maratón de Boston 2026

El maratón se llevará a cabo el lunes 20 de abril de 2026, con la participación de atletas de todo el mundo. Considerado uno de los recorridos más exigentes por su perfil ondulado, incluye el icónico tramo de Heartbreak Hill, que suele definir el rendimiento de los competidores.

El programa de salidas iniciará a las 09:06 horas con la categoría de silla de ruedas masculina, seguida por la femenina a las 09:09. Los corredores élite masculinos arrancarán a las 09:37, mientras que la rama femenina lo hará a las 09:47. La primera oleada general comenzará a las 10:00 horas.