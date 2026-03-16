15 heridos en arrancones de Coahuayana, Michoacán: auto pierde control y arrolla a espectadores

Al menos 15 personas resultaron heridas la tarde de este domingo 15 de marzo luego de que un automóvil perdiera el control durante una carrera de arrancones en Coahuayana, Michoacán, y se impactara contra un grupo de espectadores que observaban la competencia a un costado del camino.

El accidente ocurrió segundos después de la salida de los vehículos , cuando uno de los participantes aparentemente perdió el control del automóvil y terminó arrollando a varias personas que se encontraban cerca del área donde se realizaba la competencia.

Trasladan a 14 heridos al hospital de Coahuayana

De acuerdo con reportes preliminares, 14 de los lesionados fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar de Coahuayana para recibir atención médica.

Entre los heridos se encuentran siete hombres, cinco mujeres y dos menores de edad que se encontraban presenciando el evento.

Las primeras evaluaciones médicas indican que las personas presentan golpes, raspones y algunas fracturas, aunque hasta el momento se reporta que ninguna de las víctimas se encuentra en estado grave.

⚠️ Al menos 15 personas resultaron heridas tras ser atropelladas durante una carrera de arrancones en Coahuayana, Michoacán.



El alcalde asegura que se encuentran fuera de peligro. pic.twitter.com/WoMjUkdUDp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Arrancones formaban parte de las fiestas del municipio

Las carreras de arrancones se realizaban como parte de las actividades de las fiestas en honor al Señor San José de Coahuayana , un evento que reúne a habitantes del municipio y visitantes de la región.

Según los reportes iniciales, durante la competencia dos vehículos arrancaron en el circuito improvisado y uno de ellos perdió el control en el recorrido. El automóvil se volcó y terminó impactando la zona donde se encontraban algunos asistentes.

Autoridades y cuerpos de emergencia atendieron el incidente

Tras el accidente, cuerpos de emergencia y seguridad acudieron al lugar para brindar atención a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.

El presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, informó que se mantiene seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas.

En un mensaje dirigido a la población, el alcalde señaló que las personas afectadas se encuentran fuera de peligro y agradeció la respuesta inmediata de los equipos de rescate y de los ciudadanos que apoyaron en la emergencia.