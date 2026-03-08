Auto se incrusta en una casa tras brutal choque en Patriotismo y tiroteo en Ecetepec

Un fuerte accidente ocurrió en la avenida Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez, donde un auto terminó incrustado dentro de una vivienda tras un fuerte choque que dejó una persona muerta; mientras que en el municipio de Ecatepec, un hombre fue asesinado a tiros en la vía pública. Las autoridades ya investigan ambos casos.

¿Qué ocurrió en el choque de auto en avenida Patriotismo?

¿Qué pasó en Patriotismo? De acuerdo con los primeros reportes de autoridades capitalinas, el accidente se registró durante las primeras horas del domingo sobre avenida Patriotismo, Justo a la altura de la calle 17, en la colonia San Pedro de los Pinos. El impacto ocurrió cuando dos vehículos colisionaron a alta velocidad. Según información preliminar, el exceso de velocidad y la posible combinación de alcohol y volante habrían sido factores determinantes en el accidente.

La fuerza del choque fue tan grande que uno de los automóviles salió proyectado y terminó incrustado dentro de una casa, provocando daños materiales en la vivienda. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que uno de los conductores ya no presentaba signos vitales. El presunto responsable fue detenido en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Otro choque en Patriotismo derriba semáforo

Horas antes de este fatal accidente, otro percance vial ocurrió a pocas cuadras, en el cruce de avenida Patriotismo y Puente de la Morena. En este caso, el conductor de un vehículo de lujo chocó contra otro automóvil, perdió el control y terminó derribando un semáforo. Autoridades señalaron que el automovilista presuntamente no respetó la luz roja y circulaba a exceso de velocidad.

A pesar de lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños a la infraestructura vial y a los vehículos involucrados. Las aseguradoras de los conductores serán las encargadas de cubrir los daños materiales, según los reportes preliminares.

Balacera en Ecatepec deja un hombre muerto

Mientras tanto, en el Estado de México, se registró un ataque armado en el municipio de Ecatepec. Vecinos de la colonia Fuentes de Aragón reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el cruce de avenida Gobernador Ignacio Pichardo y Valle de Nautla.

Tras las llamadas de emergencia, al lugar acudieron policías municipales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo en la zona. En el sitio fue localizado un hombre sin vida con múltiples heridas de bala. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Los hechos registrados durante la madrugada reflejan dos de los problemas más persistentes en el Valle de México: los accidentes de tránsito vinculados al exceso de velocidad y la violencia armada.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, queda abierta una pregunta inevitable para la ciudadanía; ¿qué más se puede hacer para reducir los accidentes mortales y la violencia que aún se registran en las calles del Valle de México?