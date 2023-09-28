Arrestan a adolescente que taló un árbol de casi 200 años

Un adolescente de 16 años fue detenido en el Reino Unido por talar un árbol centenario que se encontraba junto al Muro de Adriano, un monumento histórico, en Inglaterra.

El Muro de Adriano es un monumento histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este árbol, de casi 200 años, que se encontraba junto al muro, en un tramo llamado Sycamore Gap, se hizo famoso por aparecer en una película.

La policía arrestó a un adolescente por sospecha de causar daños criminales. El adolescente se encontraba detenido y bajo interrogatorio policial. "Esta tarde, hemos detenido a un varón de 16 años en relación con el incidente.

"Permanece bajo custodia policial en este momento y está ayudando a los agentes en sus pesquisas. Dado que nuestra investigación se encuentra en una fase muy temprana, mantenemos la mente abierta", escribió en su cuenta de X, la policía de Northumberland.

Remember the scene from “Robin Hood: Prince of Thieves” when Costner pops up to Hadrian’s wall?



He rescues Little John’s son from Guy of Gisborne beneath a Sycamore Tree - @WoodlandTrust’s Tree of the Year 2016, in fact!



Well…



…some utter **** just cut it down. pic.twitter.com/gxaEa9NBLv — David Oakes (@David_Oakes) September 28, 2023

La policía manifestó que el árbol es un monumento histórico de importancia mundial y que su tala fue un acto vandálico que ha provocado indignación en la población local y en el resto del mundo.

El jefe de policía expresó su tristeza por la tala del árbol, que era un símbolo para la región y que era apreciado por muchas personas. La dirección del parque nacional pidió a la población que no visite el árbol caído, que fue elegido Árbol Inglés del Año en 2016.

The iconic Sycamore Gap tree on Hadrian's Wall Path in Northumberland has been felled overnight.



We're waiting more information on this.



Pics - Amanda Marks, Author, Facebook. pic.twitter.com/HqlQgThiOg — Metro Radio News (@MetroRadioNews) September 28, 2023

La policía local anunció el inicio de una investigación. La diputada local Mary Foy denunció un "acto de vandalismo tonto" y "desgarrador" de un asentamiento del noreste.

La Autoridad del Parque Nacional de Northumberland emitió un comunicado donde mencionan que: "Podemos confirmar que, lamentablemente, el famoso árbol de Sycamore Gap se cayó durante la noche. Tenemos razones para creer que ha sido talado deliberadamente. Estamos trabajando con las agencias y socios relevantes interesados ​​en este hito icónico del noreste y publicaremos más detalles una vez que se conozcan".

Usuarios de redes sociales expresaron su tristeza e incluso enojo por el actuar del adolescente sobre el icónico árbol

