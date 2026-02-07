Detienen al llegar al aeropuerto a Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla

La tarde de este jueves 6 de febrero, Juan Pablo Kuri Carballo, empresario y exdiputado local del PVEM, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo, Puebla, justo cuando se encontraba en la terminal aérea.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones , la aprehensión se realizó alrededor de las 16:17 horas, lo que rápidamente generó reacciones en el ámbito político y empresarial del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el operativo ni sobre el momento exacto en que se ejecutó la orden, aunque se confirmó que se trató de una detención formal y sin incidentes.

Detienen a Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla|RND

La detención de Juan Pablo Kuri estaría relacionada con un caso de violencia familiar

De manera preliminar, se informó que la orden de aprehensión estaría vinculada a un presunto delito de violencia familiar, el cual habría sido cometido en agravio de su exesposa. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha precisado oficialmente los cargos ni ha emitido un comunicado detallando la situación legal del exdiputado.

Juan Pablo Kuri fue trasladado a San Andrés Cholula

Luego de su detención en el aeropuerto, Juan Pablo Kuri Carballo fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de un juez de control, quien será el encargado de definir su situación jurídica.

En este lugar se llevarán a cabo las primeras audiencias, en las que el Ministerio Público deberá presentar los elementos con los que cuenta para sustentar la acusación en su contra.

Durante su trayectoria política estuvo vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político que hasta el momento no ha fijado una postura oficial sobre su detención.