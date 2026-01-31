Detienen en Texas a Adán Bañuelos, exnovio de Bella Hadid

Adán Bañuelos , un jinete profesional con trayectoria en el circuito ecuestre de Estados Unidos, fue detenido en el estado de Texas en un incidente que rápidamente atrajo la atención mediática por su relación pasada con la supermodelo Bella Hadid .

El caso se dio unos días después de que medios estadounidenses confirmaran el fin de la relación entre Bañuelos y Hadid , lo que colocó al deportista en el foco público más allá de su carrera profesional.

Autoridades locales confirmaron que se trató de una detención por un cargo menor, sin que se reportaran personas lesionadas ni hechos de violencia relacionados con el incidente.

Detención en Texas

De acuerdo con registros policiales citados por medios como People y E! News, la detención ocurrió la madrugada del 31 de enero de 2026 en la ciudad de Weatherford, dentro del Parker County.

Las autoridades clasificaron el hecho como intoxicación pública, una falta administrativa contemplada en la legislación local cuando una persona se encuentra en estado inconveniente en un espacio público.

Liberado tras pagar fianza

Bañuelos fue trasladado brevemente a la cárcel del condado y recuperó su libertad el mismo día luego de cubrir una fianza, sin que se le imputaran cargos adicionales.

El caso seguirá su curso administrativo ante las autoridades correspondientes, aunque hasta el momento no se reportan consecuencias penales mayores derivadas del arresto.

Hasta el momento, ni Adán Bañuelos ni Bella Hadid han emitido comentarios públicos sobre la detención. Autoridades locales reiteraron que no hubo personas afectadas ni incidentes adicionales vinculados al caso.

¿Quién es Adán Bañuelos y cómo fue su relación con Bella Hadid?

Adán Bañuelos es un jinete y entrenador de caballos con reconocimiento en competencias ecuestres en Texas. Su nombre cobró notoriedad internacional tras confirmarse su relación con Bella Hadid en 2023, luego de que la modelo se mudara temporalmente al estado.

A inicios de 2026, medios especializados en espectáculos reportaron que la pareja había terminado su relación, sin que ninguno de los dos ofreciera declaraciones públicas sobre los motivos.