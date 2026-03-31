El comerciante de Bélgica que cruzó el Atlántico, llegó a México para hacer negocios y fundó un equipo de futbol

Un comerciante de Bélgica llegó a México a inicios del siglo XX sin imaginar que su paso por Guadalajara cambiaría la historia del futbol. Su nombre era Edgar Everaert, y terminó fundando uno de los clubes más populares del país: el Club Deportivo Guadalajara.

Lo que comenzó como una iniciativa entre amigos y compañeros de trabajo en una tienda, se convirtió con el tiempo en una institución deportiva que hoy mueve millones de aficionados dentro y fuera de México.

¿Quién era Edgar Everaert, fundador de Chivas?

Edgar Everaert nació en Brujas, Bélgica, y llegó a Guadalajara en 1904 por motivos comerciales; desde su llegada, entabló relación con otros europeos que ya conocían el futbol, lo que despertó la idea de formar un equipo.

En mayo de 1906, junto a un grupo de mexicanos, belgas y franceses, fundó el Club Unión, antecedente directo del actual Guadalajara; su visión era replicar el modelo europeo, donde los clubes representaban a su ciudad.

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¿Cómo nació el equipo de futbol Chivas?

El equipo inició como Club Unión, pero en 1908 cambió su nombre a Club Guadalajara, una decisión que fortaleció su identidad local y acercó al equipo con la afición.

Con el paso de los años, el club comenzó a destacar en la Liga de Occidente, donde logró múltiples campeonatos en la etapa amateur. Para la temporada 1923-1924 se creó el escudo, inspirado en el de la ciudad de Guadalajara.

El crecimiento del equipo coincidió con la consolidación del futbol en México, lo que permitió que Chivas se convirtiera en un referente nacional.

¿Cuántos títulos tiene Chivas?

A lo largo de su historia, el Club Deportivo Guadalajara ha construido uno de los palmarés más importantes del futbol mexicano.

Durante su etapa profesional, Chivas ha conquistado 12 títulos de liga, destacando una época dorada en las décadas de los 50 y 60, cuando el llamado "Campeonísimo" dominó el futbol nacional.

Entre sus campeonatos más recordados están los obtenidos en 1957, 1960, 1965, 1987, 1997, 2006 y 2017, este último bajo la dirección de Matías Almeyda.

De un negocio a una pasión que cruzó generaciones

Lo que comenzó como un proyecto entre empleados de una tienda se transformó en un fenómeno deportivo que ha trascendido generaciones.

Más de un siglo después, el legado de Edgar Everaert sigue vigente en cada partido, con una afición que convirtió a Chivas en uno de los equipos más representativos del futbol mexicano.