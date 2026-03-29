¿Tu celular se queda sin WhatsApp en abril? Lista de dispositivos que podrían quedarse sin la aplicación a principios del mes

WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas del mundo, podría dejan de funcionar en algunos celulares a partir del 1 de abril 2026 debido a cambios importantes en la plataforma de mensajería, pero ¿qué dispositivos se quedarán sin la aplicación?

La razón por la que WhatsApp podría dejar de funcionar en algunos celulares se debe a que al actualizar la aplicación, algunas de las nuevas herramientas y funciones, requieren una mayor capacidad de hardware.

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir de abril 2026?

¿Estás en la lista? Te compartimos los celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp a partir del próximo 1 de abril 2026.

ANDROID:



Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E - Primera Generación

Para no perder la aplicación, los celulares Android deben contar con la actualización “Android 5.o” o versiones posteriores.

IPHONE:



iPhone 6

iPhone 6 Plus

Versiones anteriores al iPhone Plus

Los dispositivos de Apple deben contar con “iOS 15.1” o versiones posteriores.

¿Cómo evitar perder WhatsApp en tu celular?

Para no perder WhatsApp, los celulares Android deben estar actualizados con Android 5.0, mientras que el iPhone debe contar con iOS 15.1 o versiones posteriores.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si tu Android o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de abril 2026, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.