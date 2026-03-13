Un megaoperativo policial en Santa Cruz de la Sierra terminó con la captura de Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más peligrosos de Sudamérica y el cuarto narcotraficante más buscado por la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos.

El arresto de Marset fue confirmado por autoridades de Bolivia este viernes, luego de un operativo de gran escala realizado en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz. Cabe recordar que sobre Marset pesaba una recompensa de hasta 2 millones de dólares ofrecida por agencias estadounidenses para lograr su captura. La detención representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la región en los últimos años, según fuentes policiales.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

¿Quién es Sebastián Marset y por qué era tan buscado?

Sebastián Marset es un narcotraficante uruguayo señalado por autoridades internacionales como líder de una red criminal dedicada al tráfico de drogas en Sudamérica. Según la Administración de Control de Drogas, Marset era buscado por presuntas violaciones a leyes federales de Estados Unidos, entre ellas conspiración para el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

Investigaciones de agencias internacionales señalan que su organización criminal operaba en varios países de América del Sur, utilizando rutas de tráfico para enviar cocaína hacia mercados internacionales, principalmente Europa. Durante años, Marset logró evadir a las autoridades y se convirtió en uno de los prófugos más notorios del narcotráfico en la región.

¿Cómo fue el operativo que llevó a la captura de Sebastián Marset?

La detención ocurrió tras un megaoperativo iniciado en la madrugada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, con apoyo de otras unidades especializadas de seguridad.

El operativo se concentró en la zona residencial de Las Palmas, donde las autoridades ubicaron al narcotraficante después de una investigación de inteligencia. La captura ocurre después de que Marset lograra escapar de un operativo similar en 2023, lo que aumentó su notoriedad dentro de las listas de criminales más buscados en la región.

¿Qué pasará ahora con Sebastián Marset?

Después de su arresto, autoridades bolivianas informaron que Sebastián Marset será procesado judicialmente, mientras se analiza su posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales. De confirmarse su traslado, el narcotraficante podría enfrentar largas penas de prisión por narcotráfico internacional y lavado de dinero.

Expertos en seguridad consideran que su captura representa un golpe significativo contra las redes criminales que operan en Sudamérica. La gran pregunta ahora es: ¿logrará esta captura debilitar realmente al narcotráfico en la región o surgirá un nuevo líder criminal para ocupar su lugar?