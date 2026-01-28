VIDEO: Arrojan a una mujer de auto en movimiento y luego la atropellan en San Luis Potosí

Un video que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas generó indignación. Las imágenes muestran a una joven es arrojada desde un vehículo en movimiento durante la madrugada y luego la atropellan en San Luis Potosí, en la grabación se observa como el automóvil se va del lugar, mientras la mujer gritaba auxilio,

De acuerdo con testimonios de vecinos, el hecho habría ocurrido durante la madrugada del pasado viernes 24 de enero. Tras la caída, el automóvil se aleja a toda velocidad , sin mostrar preocupación alguna por la joven, de quien se desconoce su estado de salud o paradero.

Vecinos denuncian falta de vigilancia en la zona del atropello en San Luis Potosí

Habitantes del sector sur de la ciudad señalaron en redes sociales que en el momento del incidente no había presencia policial. Aseguran que durante la madrugada las calles quedan prácticamente sin vigilancia, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

❌Vecinos denuncian que ocurrió la madrugada de hoy, en el video se aprecia cuando de un vehículo en movimiento tiran a una joven la cual queda boca abajo mientras el vehículo se retira del lugar sin importar la integridad de la joven, minutos después se levanta y se retira del… pic.twitter.com/avubwvne5g — Noticias San Luis Potosi (@slpnoticias) January 24, 2026

“Si no fuera por el video, nadie se habría enterado”, comentaron los vecinos, quienes exigieron mayor patrullaje y una respuesta más rápida de las autoridades ante situaciones de este tipo.

Además, pidieron que se revisen las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar el vehículo involucrado y esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.

Fiscalía confirma que no hay denuncia tras atropello de mujer en San Luis Potosí

Sobre el caso, la fiscal general del estado, Manuela García Cázares, informó que hasta el momento no existe una denuncia formal relacionada con el video que circula en redes sociales sobre el atropellamiento de la mujer.

Detalló que se mantiene comunicación y vigilancia con hospitales de la entidad y que, aunque durante el fin de semana se reportaron personas lesionadas, ningún caso coincide con una mujer con las características observadas en el video.

La fiscal reiteró que, sin una denuncia directa, es más complicado avanzar en una investigación formal, aunque el video ya es de conocimiento de las autoridades.

Mientras no aparezca la joven ni se presente una denuncia, el caso permanece en la incertidumbre. Para los vecinos, el video es una muestra clara de la vulnerabilidad que se vive en las calles durante la madrugada y de la urgencia de reforzar la seguridad en la zona sur de San Luis Potosí. La pregunta sigue en el aire: ¿quién es la joven y qué ocurrió realmente esa noche?