Justicia para Diego: Momento en que conductora atropella a niño de 6 años en Naucalpan

Un niño de 6 años murió la tarde del 1 de enero tras ser atropellado por una conductora que circulaba a exceso de velocidad en la colonia Predio de las Colonias, en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

El momento quedó grabado por una cámara de seguridad y muestra cómo el pequeño, identificado como Diego Antonio, fue embestido mientras jugaba fuera de su casa.

Lo más indignante del caso es que la muerte de Diego podría quedar marcada por la injusticia, ya que la madre del menor reveló que la presunta responsable podría quedar en libertad tras pagar una fianza.

Conductora atropella a niño en Naucalpan, Edomex

Cámaras de seguridad captaron cómo ese 1 de enero un automóvil se mete a una calle que funcionaba como paso peatonal y embiste brutalmente al menor, que apenas cursaba su primer año de primaria.

Debido al impacto, Diego murió en el lugar, sin que hubiera oportunidad de recibir atención médica, mientras que en el video se observa como el auto sigue su camino.

De acuerdo con familiares, el vehículo iba a exceso de velocidad y la conductora habría estado presuntamente en estado de ebriedad. Testigos aseguran que minutos antes del accidente ya había atropellado a otra familia y que intentaba huir cuando ocurrió el impacto.

Tras arrollar a Diego, la mujer escapó del lugar, dejando el cuerpo del niño sobre el asfalto. Pero el gusto le duró poco, porque días después fue detenida por autoridades mexiquenses.

¿Podría salir libre la presunta responsable?

La noticia que encendió la furia social llegó esta semana: la presunta responsable podría salir de prisión tras pagar una fianza de 150 mil pesos, a pesar de que se le dictó vinculación a proceso.

Según versiones oficiales, la mujer argumentó que “se quedó sin frenos”, versión que la familia rechaza por completo debido a los antecedentes previos al atropellamiento.

Pese a esto, la mujer señalada enfrentaría su proceso en libertad, lo que para la familia de Diego representa una burla y una revictimización.

Los familiares denuncian que las autoridades municipales habrían facilitado todo, pese a tratarse de la muerte de un menor y a la existencia de pruebas en video.

Protestas en Naucalpan por el caso de Diego

Habitantes de Naucalpan realizaron una protesta este miércoles 7 de enero en el Parque La Hormiga, donde acompañaron a la madre de Diego para exigir justicia.

En caso de no obtener respuesta, la familia advirtió de una segunda movilización para este 14 de enero, sobre Periférico, a la altura del Parque Naucalli. Esto con el objetivo de exigir que la responsable quede detenida y que la muerte de Diego no quede impune.