Atropellan a niña mientras jugaba en el Mercado del Norte en Chiapas; conductor fue detenido

Una niña de aproximadamente 3 años estuvo a punto de morir, luego de que un auto la atropellara mientras jugaba en el estacionamiento del Mercado Popular del Norte, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Una cámara de seguridad captó el momento en que las llantas del coche pasaron por el cuerpo de la pequeña, quien fue trasladada a una clínica de inmediato.

Momento en que atropellan a una niña en San Cristóbal de las Casas

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor aseguró que no vio a la pequeña antes de avanzar, ya que se encontraba jugando justo frente a su coche.

Las imágenes captadas muestran primero a a dos menores jugando en el piso del estacionamiento. En el video se observa que uno de ellos se aleja y sale del cuadro, mientras la niña se queda parada frente a un automóvil gris.

Solo pasan unos segundos cuando el conductor arranca. Pasa con las llantas sobre su cuerpo, sin siquiera detenerse.

Es hasta que otro niño corre hacia el vehículo para alertar al chofer de lo que estaba pasando. En ese momento, la copiloto baja del auto y un hombre que vestía camisa a cuadros se acerca rápidamente para sacar a la niña debajo del coche.

¿Qué se sabe del estado de salud de la niña atropellada en Chiapas?

La niña fue atendida de manera inmediata tras el accidente y trasladada a un hospital para su valoración médica. Autoridades confirmaron que ya se encuentra fuera de peligro, a pesar de que sus bracitos fueron aplastados.

Uno de los reportes señala que una de las llantas sí pasó sobre su espalda, lo que pudo haber provocado lesiones de consideración, pero se desconoce el grado de las heridas.

🚨 #Chiapas | Una menor fue atropellada en el estacionamiento del Mercado del Norte, en San Cristóbal de las Casas.



El conductor arrancó sin percatarse de que la niña estaba frente al vehículo.

👮‍♂️ El chofer fue detenido y la menor se reporta fuera de peligro.



La información en… pic.twitter.com/2TgUcLiTTX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2025

Detienen al conductor tras atropellar a menor en estacionamiento

Luego del accidente, el conductor fue puesto a disposición de las autoridades, quienes realizarán las diligencias para deslindar responsabilidades.

El sujeto afirmó no haberse percatado de la presencia de la menor al poner en marcha el vehículo. Sin embargo, el caso será analizado conforme a la ley para determinar si existió una imprudencia al volante.

Ahora bien, en el Código Penal de Chiapas, este tipo de incidentes pueden clasificarse como lesiones culposas, pero si se trata de una falta de precaución, las sanciones pueden incluir multas, reparación integral del daño y el pago de gastos médicos.

Recomendaciones para evitar accidentes con niños en la calle

Autoridades y especialistas recuerdan que las vialidades y estacionamientos son zonas de alto riesgo para menores. Por ello, recomiendan:



Evitar que los niños jueguen en áreas donde circulan autos

No caminar por el borde de la banqueta ni invadir la calle.

Cruzar solo por zonas seguras y visibles.

No permitir que los menores permanezcan entre autos estacionados

Supervisar constantemente a niñas y niños en espacios públicos

Más allá de buscar culpables, este caso nos recuerda la importancia de vigilar en todo momento a los niños, porque un descuido de segundos puede cambiarlo todo.