Tras completar una serie de hazañas espaciales sin precedentes, la cápsula Orion ha comenzado oficialmente su maniobra de desprendimiento de la influencia gravitacional lunar. La tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se encuentra ahora en la fase crítica de navegación que los traerá de vuelta a la atmósfera terrestre. Esto ocurre con Artemis II.

Hello, Moon. It’s great to be back.



Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Este trayecto marca el final de una misión que no solo buscaba rodear el satélite natural, sino probar la resistencia humana en los confines más remotos del espacio profundo.

Cronología de un viaje a la Luna

El regreso a casa se produce después de que la nave experimentara un silencio de radio de 41 minutos mientras se internaba en el hemisferio no visible de la Luna. Durante este periodo, la Tierra quedó oculta detrás del cuerpo celeste, interrumpiendo toda comunicación con el centro de control en Houston.

Fue precisamente en ese intervalo de aislamiento donde la misión alcanzó su punto de mayor alejamiento, estableciendo un nuevo récord de distancia para un vuelo tripulado al situarse a 406.771 kilómetros de nuestro planeta, superando la marca histórica que la misión Apolo 13 mantenía desde 1970.

Hito en el calendario espacial: El esperado regreso de la misión Artemis II

De acuerdo con la planificación de la NASA, el contacto definitivo de la cápsula Orion con la superficie terrestre está programado para el viernes, 10 de abril de 2026. Este aterrizaje pondrá fin a una travesía llena de hitos visuales, como la observación de un eclipse solar total desde una perspectiva privilegiada en el cosmos.

We anticipate that the Orion spacecraft has now departed the lunar sphere of influence — this is when the gravitational pull of the Moon is stronger than the gravitational pull of Earth.



The Artemis II crew are headed home. Splashdown will take place on Friday, April 10. pic.twitter.com/uZC3YZf45N — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

Durante 57 minutos, los tripulantes fueron los únicos seres humanos en presenciar cómo el Sol se ocultaba tras el disco lunar, un fenómeno de duración excepcional que requirió el uso de gafas especiales incluso dentro de la cabina.

Récords de distancia y la exploración de la cara oculta de la Luna

Más allá de la logística del retorno, la misión deja un legado de "primeras veces" científicas. Los cuatro astronautas se convirtieron en las primeras personas en tener una visión directa y completa del hemisferio oculto, logrando observar un 21% de esa superficie gracias a la iluminación solar actual.

Aunque fallos previos al lanzamiento obligaron a retrasar la misión y redujeron el porcentaje de visibilidad originalmente planeado para marzo, el equipo logró fotografiar con detalle zonas casi inexploradas antes de iniciar su trayectoria de vuelta.

Eclipse solar desde el espacio: Una visión exclusiva para la tripulación de la NASA

A medida que la Orion acelera hacia la Tierra, los testimonios de los astronautas resaltan la irrealidad de la experiencia vivida. El piloto Victor Glover describió el resplandor terrestre iluminando la Luna como una de las vistas más extrañas de la jornada.

Safety first!



The Artemis II astronauts can be seen in their eclipse glasses, worn to protect their eyes when they experienced a solar eclipse on April 6. The Sun, the Moon, and the Orion spacecraft aligned — and Moon joy was had! pic.twitter.com/AySBKEbUdY — NASA (@NASA) April 7, 2026

Ahora, con la señal de radio totalmente restablecida y los sistemas enfocados en el reingreso, la atención global se centra en las maniobras de recuperación de la nave, las cuales certificarán el éxito de esta nueva era de exploración tripulada que ha expandido los límites de la presencia humana en el sistema solar.

