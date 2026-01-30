Arturo Ávila paga de su bolsillo 30 mil pesos para regalar libros de AMLO a morenistas y opositores

En medio de los festejos decembrinos en el Palacio de San Lázaro, hubo un regalo que llamó la atención no por su envoltura, sino por su contenido político. El diputado y vocero de la bancada de Morena , Arturo Ávila Anaya, decidió ponerse guapo esta Navidad y repartir conocimiento de la "Cuarta Transformación", asegurando que el gasto corrió totalmente por su cuenta.

El legislador distribuyó 300 ejemplares del libro "Grandeza", escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los paquetes llegaron directamente a las oficinas de los diputados, acompañados de una tarjeta navideña, convirtiéndose en el tema de conversación en los pasillos del recinto.

¿A quién le tocó de regalo el libro de AMLO?

La repartición de los libros tuvo una lógica clara, aunque con algunos destinatarios inesperados:



Casa llena: La inmensa mayoría, 252 libros , fueron para sus compañeros de Morena , asegurándose de que toda la bancada tenga en su librero la obra del fundador del movimiento.

La inmensa mayoría, , fueron para sus compañeros de , asegurándose de que toda la bancada tenga en su librero la obra del fundador del movimiento. Aliados selectos: También hubo detalles para la coalición, entregando ejemplares a algunos legisladores (no a todos) del Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) .

También hubo detalles para la coalición, entregando ejemplares a algunos legisladores (no a todos) del y del . La sorpresa: Lo más comentado fue que Ávila destinó 25 libros para diputados de la oposición. Entre los "afortunados" que recibieron la obra de AMLO se encuentra el panista Federico Döring, uno de los críticos más férreos del oficialismo.

Ante cualquier suspicacia sobre el uso de recursos públicos, Arturo Ávila se apresuró a aclarar que este detalle navideño "fue de su bolsillo". El vocero morenista afirmó que no cargó el costo al presupuesto de la Cámara .

¿Cuánto le costó regalar libros de AMLO a Arturo Ávila?

Ávila confesó que se gastó una "lanita", específicamente 30 mil pesos. Sin embargo, demostró tener dotes para las compras, pues nos platicó que llegó a un acuerdo directo con la Editorial Planeta. Gracias a la compra por volumen de los 300 ejemplares, logró un precio de 100 pesos por libro.

Así, entre ofertas de "bara, bara" y mensajes políticos envueltos en papel de regalo, la literatura obradorista se hizo presente en la Navidad de los diputados, cortesía de la cartera de Arturo Ávila.

