Mientras el gobierno mira al pasado, los problemas del presente siguen azotando a México

Si naciste después del 2000, pon atención. Y si naciste antes… pon todavía más. Porque mientras los reflectores se enfocan en temas del pasado, hay preguntas del presente que siguen sin respuesta y problemas que millones de personas enfrentan todos los días.

La conversación pública se llena de escándalos, declaraciones y pleitos políticos, pero detrás de todo eso siguen temas que afectan directamente a los ciudadanos: inseguridad, desapariciones, extorsiones, desabasto de medicamentos y presuntos casos de corrupción multimillonaria.

¿Dónde está Rubén Rocha y qué pasa con las investigaciones?

Uno de los temas que más ha generado polémica recientemente es el cuestionamiento sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos criminales.

Mientras continúan las especulaciones y versiones en redes sociales, también hay preguntas sobre si las investigaciones por el llamado “huachicol fiscal” realmente llegarán a funcionarios de alto nivel o si terminarán limitadas a operadores menores.

Las cifras que rodean este caso también han causado indignación: se habla de un presunto desfalco cercano a los 600 mil millones de pesos relacionado con evasión fiscal y contrabando de combustibles.

Desapariciones y madres buscadoras siguen exigiendo respuestas

Otro tema que sigue provocando preocupación en el país es la crisis de desapariciones.

Actualmente, México acumula más de 134 mil personas desaparecidas, mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos.

Colectivos de madres buscadoras han denunciado en distintas ocasiones la falta de apoyo institucional y la dificultad para ser escuchadas por las autoridades.

La exigencia principal sigue siendo la misma: más atención, recursos y acciones reales para localizar a las víctimas y acompañar a sus familias.

Inseguridad y extorsiones golpean a ciudadanos y comerciantes

La inseguridad también continúa siendo parte de la vida cotidiana en muchas ciudades del país. Desde asaltos en el transporte público hasta cobros de piso y extorsiones a pequeños negocios, miles de personas viven con miedo ante la violencia.

Comerciantes aseguran que abrir un negocio se ha vuelto cada vez más complicado debido a amenazas y pagos ilegales exigidos por grupos criminales. Mientras tanto, ciudadanos denuncian robos y asaltos constantes en calles, combis y carreteras.

Medicamentos y sistema de salud siguen bajo presión

Otro de los reclamos constantes es el desabasto de medicamentos en hospitales y clínicas públicas. Familias de niños con cáncer continúan denunciando dificultades para conseguir tratamientos y medicinas, situación que ha provocado protestas en distintas partes del país.

También persisten cuestionamientos sobre proyectos como la llamada “megafarmacia”, presentada como una solución nacional al problema del abasto de medicamentos.

Según críticas de distintos sectores, el proyecto representó una inversión multimillonaria sin resolver completamente la crisis de distribución.

Megaobras y gastos millonarios bajo cuestionamiento

Las grandes obras impulsadas en los últimos años también siguen generando debate. Uno de los casos más mencionados es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, decisión que implicó pérdidas multimillonarias tras detener el proyecto.

A esto se suman las críticas al Tren Maya, una de las obras emblemáticas del sexenio pasado, por sus costos de construcción y operación.

Especialistas y opositores han señalado que mantener funcionando este proyecto representa gastos diarios millonarios para el gobierno federal.

En medio de todos estos cuestionamientos, la pregunta sigue siendo: ¿De dónde sale el dinero público? Economistas recuerdan constantemente que los recursos utilizados por el gobierno provienen de los impuestos pagados por los ciudadanos.

Por ello, cada decisión relacionada con obras, programas o gastos públicos termina impactando directamente en las finanzas nacionales y en la vida diaria de millones de mexicanos.