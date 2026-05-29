VIDEO: ¡Pelea en pleno San Lázaro! Diputados de Morena y PRI casi llegan a los golpes

La sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados volvió a ponerse de película por otro conato de enfrentamiento entre legisladores de Morena y el PRI.

De acuerdo con los reportes, en la pelea estuvieron involucraron al diputado morenista por Veracruz, Zenyazen Escobar, y al priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quienes protagonizaron una discusión que derivó en forcejeos mientras otros legisladores intentaban intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

VIDEO: Pelea en San Lázaro entre priistas y morenistas

El video que ya está dando la vuelta en todos lados, exhibe al priista Carlos Gutiérrez Mancilla soltando algunos insultos contra Zenyazen Escobar, entre ellos “Pinche estirpe, trepador”, lo que encendió todavía más el ambiente en el pleno.

En ese momento, Escobar reaccionó de inmediato, se quitó el sombrero y se enfrascó con el otro legislador, lo que hizo que varios legisladores voltearan a intervenir para evitar que la discusión se saliera de control.

Entre empujones y gritos, otros diputados se metieron para separarlos antes de que llegaran a los golpes, mientras la tensión se mantuvo varios minutos dentro del recinto.

¡Se armaron los empujones!



Los ánimos en #SanLázaro se desbordaron durante la discusión de la comisión contra candidatos ligados al narco.



El morenista Mario Miguel Carrillo acusó de ilícitos a Alejandro Moreno, líder del @PRI_Nacional, lo que provocó la defensa del priista… pic.twitter.com/lfXfi1yuYB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

¡Hasta Rabadán intervino! Así habló la presidenta de la Mesa Directiva

Ante la situación, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir orden y recordar a los legisladores su responsabilidad pública.

“Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública… No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores”, expresó desde la tribuna.

A pesar del llamado, la tensión continuó por algunos minutos dentro del recinto, lo que obligó a otros diputados a intervenir para calmar al legislador morenista.

Exigen pruebas andioping a morenista que agredió en San Lázaro

Como era de esperarse, el enfrentamiento generó reacciones inmediatas y no solo en las redes sociales, también entre legisladores del PAN y del PRI, quienes exigieron que el diputado morenista fuera sometido a pruebas de antidoping, al señalar que su conducta levantaba sospechas sobre un posible estado inconveniente durante la sesión.

Por su parte, legisladores de Morena defendieron la intervención de sus compañeros y atribuyeron el incidente a provocaciones previas durante el debate.