¿Cómo queda el Hoy No Circula al ser el quinto sábado del mes?

El programa Hoy No Circula cambia la dinámica este sábado 30 de mayo de 2026 debido a que se trata del quinto sábado del mes, una fecha que suele generar dudas entre automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México.

A diferencia de otros sábados, donde las restricciones dependen del holograma y la terminación de placas, durante el quinto sábado las limitaciones cambian y aplican únicamente para ciertos vehículos.

Si planeas salir este fin de semana, aquí te explicamos qué autos no podrán circular, cuáles sí pueden hacerlo y cuáles son las multas por incumplir el programa ambiental.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula el quinto sábado del mes?

De acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el quinto sábado de cada mes descansan únicamente los vehículos con holograma 2.

Esto significa que los autos con holograma 0 y 00 sí pueden circular con normalidad, mientras que los vehículos con holograma 1 también quedan exentos durante este sábado especial.

En pocas palabras:



No circulan: vehículos con holograma 2.

Sí circulan: hologramas 0, 00 y 1.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿En qué municipios y alcaldías aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Municipios del Edomex donde aplica:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que no respeten las restricciones del programa pueden recibir multas que van de los 2 mil 262 a los 3 mil 394 pesos aproximadamente, dependiendo de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además de la sanción económica, elementos de tránsito pueden enviar el vehículo al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.

📢#QueNoSeTePase

El programa #HoyNoCircula de mañana 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 30 de mayo para la #ZMVM aplica para:

🚫Vehículos con 𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝟮.

✅𝗘𝘅𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀: vehículos eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1. pic.twitter.com/jOifObHMTm — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 29, 2026

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Existen algunos autos que sí pueden circular aunque haya restricciones.

Entre ellos están:



Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Autos conducidos por personas con discapacidad con permiso correspondiente.

Unidades de servicios funerarios.

También pueden circular vehículos con pase turístico vigente o matrículas foráneas, siempre y cuando cumplan con las disposiciones ambientales.