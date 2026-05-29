Enrique Inzunza se reincorpora al Senado tras evadir el periodo extraordinario

En un movimiento político relámpago, el senador Enrique Inzunza Cázarez anunció formalmente su reincorporación a su escaño en el Senado de la República a las 03:41 horas de la madrugada de este viernes 29 de mayo. La licencia que había solicitado para separarse del cargo de manera temporal duró apenas 10 horas con 38 minutos. Con este retorno exprés antes de que concluyeran los trabajos de la Mesa Directiva, el polémico legislador de Morena recuperó de manera automática el fuero constitucional que le otorga protección e inmunidad jurídica.

El legislador, señalado por el gobierno de Estados Unidos de mantener presuntos vínculos con los cárteles de la droga, ha evitado dar la cara en el recinto legislativo de la capital del país durante las últimas semanas, prefiriendo mantenerse oculto bajo las sombras. Su estrategia de pedir licencia por menos de medio día funcionó como una lona de evasión para no participar presencialmente en el periodo extraordinario de sesiones y esquivar el debate con la oposición.

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Inzunza fue visto en Culiacán eludiendo a la prensa

La noche del pasado jueves, mientras su suplente —el arquitecto López Campos— se disponía a cubrir la vacante en el Pleno, Enrique Inzunza Cázarez fue visto en Culiacán, Sinaloa. El senador acudió a la ceremonia de graduación de su hijo en una preparatoria privada de la localidad, marcando su primera aparición en público desde que estallaron los severos cuestionamientos internacionales en su contra por supuestos nexos con el crimen organizado.

A pesar de que su equipo justificó la licencia en redes sociales acusando una "embestida mediática de la derecha", el político sinaloense evitó dar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación que se encontraban en el evento escolar privado, eludiendo las preguntas sobre su situación jurídica y regresando de inmediato a las listas activas del Congreso a través de una notificación digital en la madrugada.