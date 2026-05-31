¿Quieres impugnar una multa de tránsito en la Ciudad de México (CDMX)? Conoce aquí cuánto tiempo tienes para hacerlo y qué requisitos se necesitan al momento de iniciar el trámite.

Con este proceso, los automovilistas que reciben alguna infracción y no están de acuetrdo con la sanción, puedan evitar hacer un pago por aparentemente no haber cumplido con el Reglamento de Tránsito de la CDMX vigente.

Lista de los documentos pra impugnar una multa de tránsito

Toma en cuenta que para el proceso de impugnación existe un periodo de tiempo limitado para presentar una inconformidad, pues fuera de estos días no será posible.

El tiempo para impugnar la multa de tránsito es de 15 días a partir del día hábil siguiente de la infraccionaron o tuvo conocimiento de la misma.

Esta es la lista de documentos que necesitas para impugnar una multa de tránsito en CDMX, al considerar que ocurrió un error con la sanción y que consideras injusta:

1. Boleta de sanción (original o copia certificada o constatada)

2. Recibo de pago de la infracción (se sugiere pagarla, si esta próxima la verificación)

3. Documento para acreditar el interés legítimo. Documento idóneo es aquel en el que aparece el nombre completo del supuesto infractor y la placa del vehículo sancionado. (Ejemplo: Pago de tenencia de cualquier año donde aparezca el nombre completo del titular y número de placas del vehículo o constancia de trámite vehicular, etc.)

4. Identificación oficial

Todo el trámite es personal y no se aceptan gestiones oficiosas.

¿Dónde acudir para impugnar una multa en CDMX?

Para iniciar el proceso de la impugnación es necesario acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, ubicado en Avenida Coyoacán 1153, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El servicio es gratuito y los únicos gastos que legalmente proceden, son las copias de los documentos originales de pruebas, que serán anexados a la demanda para cada una de las partes.

Los documentos se integrarán a la demanda y una vez recibido el acuerdo de admisión, se estará en posibilidad de la devolución, previa cita.

¿Qué hago si no tengo la boleta de la infracción en CDMX?

En caso de pagar la infracción hay que acudir a la Secretaría General de Atención Ciudadana, pues solo se cuenta con 15 días hábiles a partir del día siguiente del pago para impugnarla. Si cuentas con el pago, puedes solicitar una copia certificada de la infracción en:

