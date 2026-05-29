Abogados de Maru Campos acusan que Javier Corral busca protección de la FGR

La defensa legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó formalmente al senador Javier Corral de querer que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación en su contra. De acuerdo con los litigantes, la intención de Corral es que el caso quede en manos de la federación para resultar favorecido por el vocero de la FGR, Ulises Lara, replicando exactamente la misma estrategia de impunidad operada en el año 2024, cuando este funcionario impidió que arrestaran al exgobernador de Chihuahua.

Esta petición ante la instancia federal fue confirmada por el propio Javier Schütte, abogado de Javier Corral. El litigante ratificó que formalizaron la solicitud ante la FGR para que esta dependencia atraiga el caso de Maru Campos y se responda por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. No obstante, Schütte aclaró que la denuncia no está dirigida directamente contra la gobernadora, sino contra quien resulte responsable, y adelantó que será decisión exclusiva del senador Javier Corral asistir o no a la audiencia del próximo martes.

Audiencia diferida por la ausencia de Javier Corral

Fue diferida la audiencia de Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua, debido a que no acudió el senador Javier Corral, presunta víctima en este proceso. Ante la inasistencia del legislador de Morena, el juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México determinó suspender el desahogo de la sesión y fijó una nueva fecha para el próximo martes 2 de junio, a las 9:45 horas.

#AlMomento | Hay una presión política contra la gobernadora de Chihuahua, @MaruCampos_G, señala su abogado Roberto Gil Zuarth, al ingresar a la audiencia a la que fue citada la mandataria luego de que el Senador Javier Corral impugnara la decisión de la Fiscalía capitalina de no… pic.twitter.com/b3QnfPOA6X — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

Cabe destacar que Maru Campos tampoco acudió de manera presencial a la audiencia programada para este viernes en el centro de reclusión de la capital del país. En su representación legal llegaron sus abogados, quienes centrarán la estrategia de defensa en demostrar que no se debe ejecutar ninguna acción penal en contra de la mandataria estatal.

El origen: Los cargos por corrupción y peculado

La representación jurídica de Maru Campos acudió para defender que no se ejecute acción penal en contra de la mandataria por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Esta acusación fue interpuesta directamente por el exgobernador del estado, Javier Corral, quien señala dichos ilícitos derivados de un conflicto ocurrido hace dos años.

La denuncia de Corral se remonta a 2024, cuando elementos de la Fiscalía de Chihuahua intentaron detenerlo en un restaurante de la Ciudad de México. En ese momento, la justicia chihuahuense buscaba arrestar a Javier Corral para que respondiera por los delitos de corrupción y peculado en agravio del estado, acusación que se deriva de un presunto desvío de recursos públicos por un monto de 98 millones de pesos. Los abogados defensores señalan que el intento actual de trasladar el expediente al ámbito de la FGR busca reactivar el cobijo político que ha frenado la acción de la justicia local.