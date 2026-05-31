Obligan a trabajadores del gobierno federal a acudir al mitin del 31 de mayo

Dependencias del gobierno federal instruyeron a sus trabajadores a acudir al mitin del próximo domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Fuentes de diversas dependencias federales, como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), confirmaron a Azteca Noticias que a los trabajadores se les indicó que tendrían que acudir al evento que se convocó par mostrar su apoyo.

A los servidores seleccionados por los directores generales del Indaabin y de la CNBV, órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se les ordenó verbalmente llegar el domingo a las 9 de la mañana a la explanada del Monumento a la Revolución, en la zona centro de la capital.

Los trabajadores consultados externaron su inconformidad por ser forzados a acudir a un evento político con el que no comulgan, por temor a represalias. Las fuentes solicitaron anonimato por cuestiones de seguridad.

Fuentes de la Secretaría de Economía comentaron que ellos no fueron citados para este evento, ya que se les había instruido presentarse a un mitin el año pasado.

¿Cuándo es el mitin de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución?

El pasado 24 de mayo la presidente anunció que encabezará el evento llamado “Rendición de cuentas”, para conmemorar los dos años de la nueva administración. El mitin iniciará a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Gobernadores morenistas de estados como Campeche, Yucatán, Baja California y Veracruz confirmaron en redes sociales que el mensaje se retransmitirá en las principales plazas públicas locales.

Claudia Sheinbaum, postulada por Morena, fue la candidata con más votos en las elecciones de 2024. Sus rivales fueron Xóchitl Gálvez, por la alianza PAN-PRI-PRD, y Jorge Álvarez Máynez, por Movimiento Ciudadano.

El evento se realizará a un mes de la la polémica acusación de Estado Unidos contra el morenista Rubén Rocha Moya por posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa. En las últimas semanas, Sheinbaum ha respaldado al gobernador con licencia de Sinaloa al justificar que no hay pruebas suficientes para extraditar a su compañero de partido