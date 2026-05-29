Resumen de los temas tratados en la conferencia matutina de hoy viernes 29 de mayo
Detalle de los principales asuntos abordados durante la sesión de este viernes en Palacio Nacional. Sigue el resumen de los temas tratados hoy viernes 29 de mayo.
La mañanera de Sheinbaum de este viernes 29 de mayo de 2026 cerró la semana con la revisión de los informes institucionales y el seguimiento a los temas prioritarios de la agenda pública. En Azteca Noticias te contamos de qué trató la sesión de hoy.
¿De qué trató la mañanera de hoy viernes 29 de mayo de 2026?
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó los boletos para el Mundial de Futbol a ganadoras de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Yolett Cervantes, originaria de Tlaquilpa, Veracruz, será la encargada de representar a México en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México.
Entrego el boleto que la FIFA me obsequió para la inauguración del Mundial a una joven mexicana apasionada del fútbol como un gesto simbólico para reconocer a las mujeres que abren camino y representan con orgullo a nuestro país. Este acto también refleja la importancia de que el…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026