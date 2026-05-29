“Honra tus palabras”: Senador Luis Armando Melgar confronta a Noroña, defensor de Rocha Moya

En el Senado se armó una acalorada confrontación en torno al narcogobernador Rubén Rocha Moya, que el oficialismo defendía a capa y espada y ahora, ante sus presuntos vínculos con criminales, se niegan a ponerse la camiseta a su favor, tal como lo apuntó Luis Armando Melgar.

Fue precisamente el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien se plantó frente a Gerardo Fernández Noroña para recordarle todo el apoyo que le profesó al gobernador con licencia de Sinaloa.

“Yo lo que le dije al señor Noroña fue, asúmelo, ponte la camiseta, ahora sí que honra tus palabras”.

En entrevista con Azteca Noticias, Luis Armando Melgar recordó que los morenistas “son una bola de hipócritas”, que lo único que han hecho es llevar a México “al destrozo”.

Además, señaló a Noroña por sus declaraciones previas, en las que afirmó que los funcionarios señalados por EU de tener vínculos con el narcotráfico, debieron estar bajo resguardo.

“¿Realmente eso tiene un sentido patriota de defender los intereses del país?”, cuestionó el senador Melgar los dichos de Noroña, los cuales ocurrieron en días pasados durante una transmisión en redes sociales.

“Mi único propósito era decirle: si tanto crees en esto, si tanto protege a este personaje, pues sean congruentes y aquí está una camiseta, póntela”.

Noroña es defensor de Rocha… pero no se pone la camiseta



El senador del Partido Verde (@partidoverdemex), Luis Armando Melgar (@LAMelgar), habló sobre el momento que protagonizó con Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) durante la sesión del Senado, cuando le mostró una… pic.twitter.com/aHvDbCV4u9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

¿Qué hizo y dónde está Rubén Rocha Moya?

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de participar en presuntas conspiraciones con el Cártel de Sinaloa.

Jay Clayton, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la DEA, abrieron una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia al cargo por estos señalamientos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los narcopolíticos de Sinaloa habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar las operaciones de narcotráfico de la facción de "Los Chapitos", a cambio de sobornos millonarios.

Desde el momento en que fue señalado, el narcogobernador dejó de aparecer en público, únicamente recurrió a sus redes sociales para confirmar que la Fiscalía General de la República (FGR) lo había citado para comparecer.

La comparecencia se realizó el pasado 26 de mayo; sin embargo, Rocha Moya no fue visto en las instalaciones de la FGR en Culiacán. Después de ese día, ni en redes ni en ningún otro lugar, ha dado la cara el morenista.

