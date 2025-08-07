El Partido Acción Nacional (PAN) informó que se encuentra preparando una denuncia penal en contra del diputado y vocero de Morena, Arturo Ávila, a quien acusan de aprovechar su pasada gestión en la Secretaría de Gobernación para obtener contratos millonarios con el gobierno federal.

Esta acusación surge tras una investigación interna del PAN, que apunta a presuntos conflictos de interés y tráfico de influencias.

¿Por qué preparan denuncian contra vocero de Morena?

Según Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, Ávila habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gobernación, cuando Adán Augusto López encabezaba la dependencia, para beneficiar a empresas relacionadas con su familia.

“Desde ahí también Arturo Ávila comienza a traficar influencias y atener un grave conflicto de intereses, porque en ese momento transfiere presuntamente sus empresas a su hermana, esposa y papá, y son estas empresas las que empiezan a competir y a tener contratos en el gobierno”, afirmó Téllez.

Contratos cuestionados con PEMEX, Banco del Bienestar y el AICM

Téllez detalló que uno de los contratos conseguidos por Ávila habría sido con Petróleos Mexicanos (PEMEX) por un monto cercano a 18 millones de pesos.

Otro contrato polémico fue con el Banco del Bienestar, donde se reportaron incumplimientos graves que derivaron en una inhabilitación por parte de la Función Pública. En este caso, la representante legal era la hermana del diputado morenista, lo que añade un posible conflicto de interés.

Asimismo, en 2019, Ávila habría obtenido un contrato en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México por 42 millones de pesos, además de beneficios durante la pandemia de Covid-19, cuando habría vendido pruebas y mascarillas a precios sobreelevados en varios estados gobernados por Morena.

Así respondió Arturo Ávila a las acusaciones del PAN

Frente a estas acusaciones, Arturo Ávila negó las imputaciones e, incluso, reviró responsabilizando al dirigente nacional del PAN, a quien señaló de estar involucrado en un “cártel inmobiliario”.

Además, Ávila afirmó que ha sido contactado por la Fiscalía de la Ciudad de México para entregar información relacionada con 22 carpetas de investigación, buscando demostrar su transparencia en el asunto.