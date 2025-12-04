El gobierno de Estados Unidos ha enviado una clara señal al retirar la visa a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien ocupa el cargo de director general de Investigación Aduanera. Este funcionario tiene la responsabilidad de combatir delitos graves en las aduanas, incluido el llamado “huachicol fiscal” (contrabando de combustible).

Márquez Hernández es conocido como “Lord Relojes” por presumir una colección de relojes de lujo valuada en más de siete millones de pesos, así como un costoso penthouse en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México. Estos lujos no concuerdan con su sueldo como servidor público, lo que ha generado denuncias de enriquecimiento inexplicable.

Fortuna inexplicable del director de Investigación Aduanera

El patrimonio del director de Investigación Aduanera ha sido objeto de escrutinio público durante mucho tiempo. Se reveló que su colección personal incluye cinco relojes de alta gama, con un valor de más de 7 millones de pesos.

Además, se hizo público que posee un penthouse de tres niveles en Polanco. Aunque él declaró un valor de 7 millones de pesos, propiedades similares en la misma zona rondan los 22 millones de pesos, lo que agravó las dudas sobre el origen de su fortuna.

El caso llegó a la Mañanera, sin consecuencias

Las acusaciones contra el funcionario no son nuevas. Desde junio de 2023, el entonces presidente López Obrador fue cuestionado sobre los supuestos actos de corrupción en las aduanas y aseguró que se estaba investigando y se actuaría.

El tema volvió a la mesa del poder el pasado 5 de agosto, cuando la presidenta de México dijo que la secretaría anticorrupción tendría que definir y emitir una resolución sobre el caso. Sin embargo, a pesar de las promesas de investigación, el funcionario ha seguido en su cargo e incluso recibió un reconocimiento en el Senado de la República en abril de este año.

Impunidad en México

Mientras que Estados Unidos actuó revocando su visa, un asesor en seguridad, David Saucedo, señaló que en México no ha habido una investigación penal ni patrimonial formal contra Márquez Hernández. Esto sugiere que existe un “anillo de protección” alrededor del director de Aduanas.

El funcionario sigue al frente de una de las áreas más sensibles del gobierno, la responsable de investigar delitos como el contrabando de combustible, el conocido como “el robo del siglo”, que ha costado a los mexicanos una cifra estimada de 600 mil millones de pesos. La revocación de la visa exhibe la falta de acción de las autoridades mexicanas.