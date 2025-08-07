Así criticaba Adán Augusto a Calderón por García Luna; hoy le cae la misma piedra con Bermúdez Requena (VIDEO)

La historia se repite de forma irónica para Adán Augusto López Hernández. El senador, que en su momento criticó duramente al expresidente Felipe Calderón por el caso de Genaro García Luna, afirmando que “claro que sabía” de sus vínculos, ahora se enfrenta a una situación similar.

En su declaración en el Senado, Adán Augusto se defendió de las acusaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, argumentando que “nunca durante el ejercicio de mi gobierno tuve algún indicio o alguna sospecha” de sus nexos con el crimen organizado.

En un video que ha resurgido en las redes sociales, que data de febrero de 2023, Adán Augusto López se refirió al caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y ahí Adán Augusto no dudó en señalar al entonces presidente como el principal responsable.

“El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. “García Luna fue el ejecutor. Pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del estado, pues no supiera. Claro que sabía”, dijo en ese entonces en una conferencia de prensa.

Pero estas palabras, que en su momento pretendían evidenciar la presunta omisión de Calderón, se han convertido en un boomerang que regresa a evidenciar su hipocresía.

Un espejo de contradicciones: Así defendió Adán Augusto que no sabía sobre vínculos de Hernán Bermúdez Requena

Durante su participación en el Senado del pasado miércoles 6 de agosto, Adán Augusto tuvo que enfrentar una situación similar. Se le cuestionó sobre el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco, quien ahora es señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, específicamente con el grupo criminal “La Barredora”.

“Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel, nada más alejado de la realidad (...). Yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad pública del anterior gobierno y nombré a alguien que había sido fiscal, no inició Bermúdez conmigo (...). Yo lo nombré en un momento de crisis de Seguridad en diciembre de 2019 y nunca durante el ejercicio, durante el ejercicio de mi gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, dijo.

¿Espejo roto? Parece que al senador morenista se convirtió en lo que tanto criticaba.

