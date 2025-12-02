Los repartidores de apps advierten que el nuevo cobro del 2% aprobado por la Suprema Corte impactará directamente en su economía y en toda la cadena productiva.

Aunque el impuesto está dirigido a las plataformas, trabajadores y comercios aseguran que terminará reflejándose en mayores costos operativos, afectando a quienes dependen de esta actividad para sostener sus ingresos diarios.

Nuevo cobro a los repartidores de aplicaciones

Para los repartidores por aplicación, no hay nada que celebrar en estas fiestas de decembrinas, porque vienen tiempos difíciles para ellos.

Califican como un grave golpe a la economía popular la aprobación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un cobro de 2% a plataformas de reparto, por concepto de aprovechamiento derivado del uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México.

“Para ser repartidor en plataformas, tienes que pagar IVA, ISR, pues seguridad social, y ahora se suma también este 2%, más aparte con la carga fiscal que se prevé para el próximo año, también los restaurantes que venden a través de plataformas digitales tendrán que pagar IVA e ISR”, dijo Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México A.

Un al bolsillo de papás, de mamás, de estudiantes que de esto viven: “Un 2% que aunque se vea poquito, pero sabemos que es mucho, más que nada a mí me afecta, en cuestiones de seguir estudiando”, dijo Verónica Jiménez, repartidora por aplicación.

Un impuesto que no ve por su seguridad

Los repartidores que circulan en moto o en bicicleta, no creen que los impuestos sean tapaderas de baches, y para ellos el peligro ahí está diario.

“Me caí en un bache, un bache. Y caí del lado izquierdo con la mano abierta, caí así con todo y pedido y con el peso del pedido y el peso de la bicicleta”, me dijo Martín García, repartidor por app lesionado.

“La principal traición de este gobierno es que cada vez nos ponen más impuestos, cuando dijo que no iba a haber más impuestos, la principal traición de este gobierno y de la Suprema Corte de la Nación, es que dijeron ser cercanos”, Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México A.C.

Aunque el nuevo cobro va dirigido a las empresas de reparto, quienes dependen de esta industria, dicen que afectará a toda la cadena productiva porque se incrementa la carga fiscal sobre un sector que ya enfrenta altos costos operativos.