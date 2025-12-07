Antes de las 8:00 de la mañana del 6 de diciembre de 2025, decenas de autobuses avanzaban por las calles cercanas al Zócalo con el apoyo de la policía de la Ciudad de México (CDMX). La Plaza de la República fue el principal punto de reunión, donde repartieron camisetas, gorras, banderas y alimentos a los participantes. Alcaldes de distintas regiones coordinaron el acarreo desde sus municipios, consiguiendo llevar a cientos de personas para el mitin del oficialismo.

Manuel Guerra Cavazos, alcalde de García, Nuevo León, confirmó la llegada de cerca de mil personas organizadas desde esa localidad. Los vecinos se integraron caminando juntos, visiblemente portando las playeras entregadas en el lugar.

Logística de acarreo: el operativo de autobuses y líderes desde Oaxaca, Nuevo León y Chiapas

Vecinos de Sonora, Durango y Chiapas compartieron detalles sobre su traslado. Patricia Patiño, vecina de Guaymas, mencionó que son parte de comités de defensa y que la organización fue clave para la asistencia masiva.

Remedios Díaz, de Chiapas, comentó que su viaje duró más de 17 horas desde su estado. Expresó que una lideresa local llamada Yolanda Samayote los coordinó y recibieron desayuno en el trayecto.

Camisetas y desayuno: la recompensa a los acarreados movilizados por el oficialismo

En la avenida Juárez, miembros del Partido Verde también repartieron camisetas y mostraron una figura de cartón de la presidenta para los presentes. Durante el recorrido, la policía custodiaba sin incidentes. Por su parte, la profesora Monserrat Jiménez destacó que los trabajadores de la educación llegaron temprano para apoyar el mitin, con respaldo del Sindicato Nacional (SNTE).

“Vine a hacer bulla”: los testimonios de acarreados al mitin que no conocían a sus coordinadores

Por la mañana, no hubo vallas metálicas ni choques violentos. El llamado “bloque negro” o de encapuchados no apareció, lo que evitó cualquier acto de represión policial. La pantalla con el mensaje presidencial no fue objeto de ataques y los asistentes que no entendían el motivo del mitin permanecieron tranquilos.

Alberto González, vecino de Ecatepec, contó que una playera se la entregó un candidato o diputado, a pesar de que no lo conocía.

“(La playera) me la dieron, el candidato, bueno el diputado. No lo conozco (al diputado), nada más vine hacer bulla”, afirmó a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Para las 2 de la tarde, las 160 camionetas gestionadas por el alcalde de Oaxaca, Ray Chagoya, comenzaron a transportar de vuelta a los acarreados hacia sus lugares de origen.

