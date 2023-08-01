Asaltan lujosa joyería en París y se roban más de 10 millones de dólares.

Un asalto a mano armada se reportó en una lujosa joyería de París, Francia, los delincuentes robaron más de 10 millones de dólares en la tienda de relojes suizos Piaget, informaron las autoridades.

A plena luz del día, tres personas ingresaron al local ubicado en Rue de la Paix, en el corazón de París, al menos una de ellas iba armada, por lo que secuestraron momentáneamente a las personas que se encontraban dentro de la joyería.

Los tres delincuentes lograron huir antes de que llegara la policía, con un botín de entre 10 y 15 millones de euros, equivalentes a 10.96 y 16.44 millones de dólares, en mercancía, de acuerdo con la fiscalía parisina.

|Reuters

Por fortuna ninguna persona resultó herida por el asalto y las autoridades ya investigan el caso para poder capturar a los tres sospechosos.

Cabe destacar que el robo se llevó a cabo en una conocida avenida de la capital francesa que alberga las marcas más prestigiosas del mundo de la joyería y relojería de lujo.

Robos millonarios a joyerías de París

Esta no es la primera vez que ocurre un robo millonario en joyerías de Francia, el más reciente ocurrió hace algunos meses.

El pasado 29 de abril, varios hombres a bordo de una motocicleta asaltaron la joyería Bulgari, en Place Vendome. Dos de los motociclistas ingresaron a la tienda, mientras tres esperaban afuera para huir y uno más vigilaba los alrededores.

En 2015 la joyería Cartier de Cannes fue robada por un sujeto que se disfrazó de anciano para entrar a la tienda, después sacó una ametralladora y amenazó a las personas que se encontraban dentro. Entre él y dos cómplices se robaron aproximadamente 17.5 millones de euros.

El robo millonario más importante en Francia se reportó en 2008 en la tienda Harry Winston. Cuando en 20 minutos un grupo de delincuentes logró llevarse casi 71 millones de euros entre relojes y joyas.