El reconocido hipnotista John Milton, con más de 35 años de trayectoria, vivió momentos de terror el pasado 2 de septiembre cuando fue víctima de un violento asalto en la autopista Culiacán-El Dorado, en Sinaloa.

El asalto se viralizó en redes sociales después de que circulara un video en donde se observan los disparos al suelo mientras delincuentes armados lo despojaban de su camioneta y sus pertenencias. Afortunadamente, Milton y su familia resultaron ilesos y horas después agradeció en redes sociales las muestras de apoyo, confirmando que se encuentra en buen estado de salud.

Así fue el asalto a John Milton en Sinaloa

En entrevista exclusiva con nuestros compañeros de Hechos AM en Fuerza Informativa Azteca, el hipnotista relató que viajaba con su familia y sus mascotas cuando fue interceptado por un vehículo gris. En un inicio pensó que se trataba de seguidores que querían saludarlo, pero rápidamente se dio cuenta de que eran sujetos armados con rifles de asalto.

Los agresores le exigieron las llaves del vehículo y, pese a que él accedió sin oponer resistencia, comenzaron a realizar disparos al suelo, aumentando la tensión del momento: “Las balas no tienen palabra, pudo haber pasado a mayores”, reveló Milton a cámaras y micrófonos de TV Azteca, donde compartió su experiencia.

¿Qué pasó con las pertenencias de John Milton y su familia?

John Milton explicó que gracias a la tecnología de geolocalización instalada en su camioneta, las autoridades lograron recuperar el vehículo y gran parte de sus pertenencias en pocas horas.

Su esposa salió ilesa y, aunque uno de sus perros se extravió por los disparos, finalmente pudo reencontrarlo. El hipnotista subrayó que el mayor alivio fue que todos los ocupantes salieron con vida: “Hoy puedo contarlo, pero hay otros que tristemente no tuvieron la misma suerte”.

Inseguridad en Sinaloa: un problema cotidiano

Este hecho refleja la violencia que se vive diariamente en las carreteras de Sinaloa, donde los asaltos a mano armada se han vuelto una constante preocupación. La situación ha generado llamados a las autoridades para reforzar la seguridad, además de garantizar que los ciudadanos puedan transitar sin temor.

John Milton, quien es hijo y heredero artístico de “Taurus de Brasil”, continúa con sus presentaciones, pero dejó un mensaje de reflexión: “Todos hemos contribuido a esta crisis social. Es momento de recuperar el rumbo”.

