VIDEO: Captan el asalto armado a John Milton, “Caballero de la Hipnosis”, en carretera de Sinaloa

La violencia en carreteras mexicanas volvió a quedar en evidencia luego de que el reconocido hipnotista John Milton, conocido como el “Caballero de la Hipnosis”, fue despojado de su camioneta de lujo mientras transitaba por la carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa.

El hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre y quedó registrado en un video que circula en redes sociales, mostrando el grado de intimidación al que fue sometido junto a su acompañante.

VIDEO: Momento en que asaltan a John Milton

De acuerdo con las imágenes difundidas, un grupo de hombres a bordo de un vehículo sedán interceptó la camioneta Cadillac modelo 2025 de Milton.

Tras obligarlo a descender, los delincuentes efectuaron varios disparos al suelo para sembrar pánico y dejar claro que no se trataba solo de un robo común, sino de una demostración de poder. Finalmente, el hipnotista fue abandonado en plena carretera, junto con una mujer que lo acompañaba.

😨🐭 LE DISPARAN A LAS PATRULLAS A JOHN MILTON DESPUÉS DE ROBARLE SU CAMIONETA 😡❌





“Gracias a Dios estoy bien”: La reacción de John Milton tras el asalto

Pese a la violencia del ataque, el artista no resultó herido. A través de un comunicado, su equipo confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

Posteriormente, el propio Milton recurrió a sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas, asegurando que tanto él como su familia estaban bien tras haber “formado parte de las estadísticas” de inseguridad en México.

Gracias por su apoyo y preocupación

Queremos aclarar que John Milton se encuentra bien y sin ninguna lesión. Lamentablemente, fue víctima del robo de su camioneta, pero ya está a salvo.



La camioneta fue recuperada, pero hasta el momento no hay reportes de detenidos.

“Queremos informar que John Milton fue víctima de robo a mano armada de su camioneta, él se encuentra bien, sin ninguna lesión, la herida en la pierna es un dato totalmente incorrecto (...) agradecemos las muestras de cariño, apoyo y preocupación”.

¿Quién es el “Caballero de la Hipnosis”?

John Milton nació en Santiago de Chile en 1969 y llegó a México siendo niño. Es hijo de Taurus do Brasil, reconocido hipnotista brasileño fallecido en 2009.

Conocido por desarrollar la técnica de “hipnosis sincrónica”, ha ganado fama internacional al presentarse en escenarios y medios de comunicación. Su enfoque busca modificar hábitos y conductas a través del inconsciente, combinando elementos de la programación neurolingüística.