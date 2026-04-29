¡Selfie antes del ataque! Revelan imagen clave de Cole Allen, quien intentó asesinar a Donald Trump

¿Imagen reveladora? Una selfie tomada minutos antes del ataque podría convertirse en la pieza clave de uno de los intentos de atentado más alarmantes contra un presidente de Estados Unidos en los últimos años. Autoridades federales revelaron nuevos detalles del caso de Donald Trump, luego de que Cole Allen, hombre armado fuera detenido a escasos metros del lugar donde se celebraba una cena oficial en Washington.

El sospechoso, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, fue interceptado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos antes de ingresar al salón donde se encontraba el mandatario, el vicepresidente, además de otras figuras clave del gobierno de Estados Unidos.

¿Qué revela el selfie de Cole Allen antes del intento de atentado?

De acuerdo con fiscales federales, Colle Allen se tomó una fotografía en su habitación del hotel Washington Hilton aproximadamente 30 minutos antes del intento de ataque durante la cena de la White House Correspondents’ Association Dinner.

En la imagen, el sospechoso aparece equipado con una bolsa presuntamente cargada de municiones, una funda para arma de hombro, un cuchillo, además de herramientas como pinzas y cortadores de alambre; todos estos objetos coinciden con los asegurados por las autoridades tras su detención.

Cole Allen took selfie before Trump assassination attempt at WHCD, prosecutors say https://t.co/6HPDGIrXKM — CNBC Politics (@CNBCPolitics) April 29, 2026

¿Cómo fue frustrado el ataque contra Trump?

El intento de ataque fue detenido en cuestión de segundos. Allen fue derribado por agentes de seguridad justo antes de descender hacia el salón principal en donde se desarrollaba el evento. Según el expediente judicial, el acusado portaba una escopeta calibre 12, una pistola calibre .38, múltiples cuchillos, además de suficiente munición para causar una tragedia masiva.

Fiscales de Estados Unidos calificaron el hecho como “un ataque planeado con extrema malicia”, advirtiendo que, de haberse concretado, habría representado uno de los días más oscuros en la historia reciente de Estados Unidos.

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¿Qué cargos enfrenta el sospechoso?

Cole Thomas Allen enfrenta múltiples cargos federales, entre los que se destaca: intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, transporte ilegal de armas, y uso de arma de fuego en un delito violento.

Las autoridades buscan que permanezca detenido sin derecho a fianza, mientras se desarrolla el proceso judicial en una corte federal de Washington.

Seguridad presidencial bajo la lupa

El caso reaviva el debate acerca de la seguridad en eventos de alto perfil político en Estados Unidos. Aunque el ataque fue frustrado, la cercanía del sospechoso al objetivo principal genera preocupación sobre posibles vulnerabilidades.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos subrayó que la rápida acción del Servicio Secreto evitó una tragedia de grandes dimensiones. El incidente plantea una pregunta inevitable: ¿son suficientes las medidas de seguridad actuales para proteger a líderes políticos en un contexto de creciente tensión y polarización?

