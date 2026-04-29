El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy 29 de abril de 2026 una acusación formal por narcotráfico contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como contra otros nueve funcionarios en activo o exfuncionarios del mismo estado.

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detalló incluso los montos que algunos de estos acusados presuntamente recibían por parte de la organización criminal del Cártel de Sinaloa, designada como organización terrorista por las autoridades estadounidenses.

Los sobornos de "Los Chapitos" a la policía de Culiacán y fiscalía de Sinaloa

Por ejemplo, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán de 2018 a 2024, recibió sobornos mensuales de “Los Chapitos”, tanto para él como para sus comandantes y más de 40 policías municipales, destaca la acusación.

El Departamento de Justicia destaca que Millán recibió más de mil 600 dólares mensuales de “Los Chapitos” y les dio acceso a la Policía Municipal e incluso les brindaba a oficiales para para ayudarlos a mantener el control de la capital sinaloense por medio de “arrestos, secuestros y asesinatos”.

Una de las acusaciones adicionales contra Juan Valenzuela Millán es de colaborar con “Los Chapitos” para secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, “ya que se sospechaba que la fuente proporcionaba información al gobierno (estadounidense) en relación con esta investigación”.

La red de corrupción del Cártel de Sinaloa en el gobierno estatal

Mientras que Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adscrito de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, es señalado de recibir 11 mil dólares mensuales por parte de “Los Chapitos”, a cambio de protección para evitar arrestos de sus miembros, así como de fungir como informante de acciones policiales planeadas con apoyo de Estados Unidos.

Acusación contra funcionarios de Sinaloa. |Departamento de Justicia.

Listas de sobornos mensuales de “Los Chapitos” ubican a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, y hacen referencia a José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, así como a Juan Valenzuela Millán. En una de estas listas, Zaavedra había recibido sobornos de aproximadamente 200 mil pesos mensuales, mientras que Almanza Avilés y Contreras Núñez recibían una suma de 300 mil pesos mensuales, Hipólito cerca de 100 mil pesos y Millán recibía alrededor de 30 mil pesos.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, ha recibido sobornos para que “Los Chapitos” operen en la capital de Sinaloa, les ha dado protección ante las operaciones contra el narcotráfico y también protegió a los integrantes del grupo de delincuencia de ser arrestados, aunque el Departamento de Justicia no detalla la cantidad de dinero que recibió.

La acusación señala claramente que el Cártel de Sinaloa no sólo se apoya en sicarios para cometer sus crímenes, sino también en “oficiales gubernamentales corruptos que regularmente reciben sobornos del cártel”, con el fin de proteger sus operaciones, a sus líderes, “territorio, laboratorios, rutas de tráfico y dinero”.

Punto de quiebre en caso Rubén Rocha Moya 🚨



La acusación de EU ya no es rumor: es una imputación penal que señala posibles vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa.



El caso abre un escenario clave: ¿actuarán las autoridades en México o escalará la presión… pic.twitter.com/x4CIy1dI5L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Quiénes son los funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos

Estos son los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos:

