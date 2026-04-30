Crisis en el Canal de Panamá: colapso de su logística y conflicto con China

El Canal de Panamá se encuentra hoy en el centro de una tormenta perfecta donde convergen la saturación operativa y una escalada de tensiones internacionales entre las potencias mundiales.

Saturación en las aguas: La demanda se dispara

La inestabilidad en el Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han desviado el tráfico global hacia la vía interoceánica, provocando un incremento notable en los tiempos de espera.

De un promedio habitual de 90 buques, las zonas de espera registraron esta semana la presencia de 116 embarcaciones, lo que representa un salto cercano al 30%.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reportó que el flujo diario pasó de 32 a un promedio de entre 38 y 41 buques en los últimos días.

La urgencia por cruzar ha disparado los costos. Los cupos extraordinarios para barcos sin reserva han llegado a subastarse por hasta US$ 4 millones, cifra diez veces superior al costo promedio normal.

El conflicto con Beijing: La disputa por los puertos

El frente diplomático es igualmente crítico. Tras la decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa hongkonesa CK Hutchinson Holding, las tensiones con China han alcanzado un punto álgido.

El gobierno panameño y aliados regionales investigan un "incremento inusual" en la detención e inspección de barcos con bandera de Panamá en puertos chinos desde el mes de marzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino rechazó las críticas, calificándolas de "infundadas" y acusando a Estados Unidos de politizar el comercio y pisotear históricamente la soberanía panameña.

Estados Unidos, junto con Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, emitieron una declaración conjunta de apoyo a la soberanía de Panamá, advirtiendo sobre la "presión económica" ejercida por el gigante asiático.

#Trump quiere que EU retome el control del Canal de Panamá para limitar la expansión de China en América Latina y aumentar su control comercial.

Panamá, sin embargo, niega la presencia del país asiático.



¿Será posible para Trump lograr el control de la zona? @_NinaAndrade

nos… pic.twitter.com/AAcyEqM8qB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 5, 2025

Soberanía y neutralidad sobre el Canal

Este conflicto reaviva las advertencias del presidente Donald Trump, quien hace un año aseguró que el Canal estaba bajo la "influencia maligna de China". Para el secretario de Estado, Marco Rubio, cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza directa para todo el hemisferio.

Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino ha tratado de calmar las aguas, asegurando que las decisiones de su gobierno son estrictamente judiciales y que no desea que la polémica escale a un conflicto diplomático mayor, aunque la vigilancia sobre las naves panameñas en Asia sigue siendo una señal de alerta máxima.