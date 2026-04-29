A un día de su cumpleaños, muere hombre mientras cavaba una tumba en cementerio de Puerto Rico

La mañana del martes 28 de abril de 2025, un accidente en un cementerio en Puerto Rico causó la muerte de Héctor Joan Ramírez Rodríguez, de 46 años de edad.

Las autoridades locales confirmaron que, mientras el hombre realizaba una excavación en el cementerio La Santa Cruz, en Arecibo, parte de la tierra cedió y lo cubrió en forma parcial.

Detalles del accidente laboral en el cementerio La Santa Cruz de Arecibo

A pesar de que los trabajadores del camposanto llamaron a los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron hacer nada por Héctor Joan, quien murió en el lugar.

La sargento Rita Rosado, de la División de Homicidios de Arecibo, explicó que el trabajador estaba acompañado por otra persona en las labores de excavación y fue él quien corrió a la oficina del cementerio y quien llamó al número de emergencias 911.

Investigación de la policía y causas de muerte en el accidente de Arecibo

La policía investiga el caso como un accidente laboral, aunque los reportes preliminares indican que el hombre pudo haber sufrido asfixia por la tierra que lo cubrió. Rosado destacó que es posible que la víctima haya sufrido un ataque al corazón, pero la causa de muerte será investigada con los análisis correspondientes.

Quién era Héctor Joan Ramírez Rodríguez, el trabajador fallecido

El suceso ocurrió en el Cementerio La Santa Cruz, donde Ramírez Rodríguez trabajaba desde hace dos años. Trágicamente, este miércoles 29 de abril cumpliría años, lo que agrava el dolor de sus allegados.

Familia devastada llega a funeraria: viuda y parientes lloran al trabajador querido en Arecibo

La viuda y familiares de Ramírez Rodríguez llegaron a la funeraria aledaña al cementerio, visiblemente afectados por la tragedia. Lorena Mercado, gerente de la funeraria, describió el impacto en el equipo. "Están pasando por un momento difícil, era muy querido... formaba parte de mi equipo de trabajo", expresó Mercado. "Era una persona muy servicial", añadió.

Apoyo de la funeraria a la familia tras la tragedia en el cementerio

Mercado confirmó que la funeraria apoyará a la familia con todos los gastos fúnebres. "Nuestra funeraria se está haciendo cargo, estamos haciendo las gestiones correspondientes", aseguró.

Las autoridades entrevistan a familiares y empleados del cementerio para reconstruir los hechos. El cuerpo de Ramírez Rodríguez ya fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente, que determinará la causa exacta de muerte.

