¿Quién tiene verdaderamente el poder en Irán después de la muerte de Ali Jamenei?

El modelo de poder en la República Islámica de Irán, que durante décadas giró en torno a la figura incuestionable del Líder Supremo, ha tomado un rumbo diferente. Tras la muerte del Ayatolá Alí Jamenei al inicio de la guerra con EE. UU. e Israel, el poder real se ha desplazado de los clérigos hacia los generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El nuevo líder: bajo la sombra militar

Aunque Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, ha sido elevado al cargo de Líder Supremo, fuentes internas revelan una realidad distinta. Tras quedar herido y desfigurado en el ataque inicial que mató a su padre, Mojtaba se ha convertido en una figura de asentimiento, no de mando.

El nuevo líder actúa principalmente para legitimar las decisiones tomadas por los generales del IRGC y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Debido a su estado de salud y por seguridad, se comunica únicamente a través de audios filtrados o edecanes militares.

La Guardia Revolucionaria: Los verdaderos líderes

Con la estructura de mando tradicional rota, los militares ya no solo ejecutan la guerra, sino que dictan la política exterior:

Control de las negociaciones: El IRGC ha endurecido la postura de Irán frente a Washington. Ahora, las propuestas de paz se retrasan días mientras los generales logran consensos internos. Estrategia nuclear: Los Guardianes Estrecho de Ormuz De la religión a lo militar: Analistas internacionales coinciden en que Irán ha transitado de un poder basado en la legitimidad religiosa a uno basado puramente en la fuerza bruta y la seguridad.

Irán no se muestra fragmentado

A pesar de la presión militar de Israel y la asfixia económica de EU., el sistema iraní no muestra signos de fractura. La cohesión entre la élite política y militar se mantiene firme bajo un consenso estratégico: evitar una guerra total, pero no ceder ante Washington para no proyectar debilidad antes de las elecciones en Estados Unidos.

