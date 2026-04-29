¿Quién tiene verdaderamente el poder en Irán después de la muerte de Ali Jamenei?
Mojtaba Jamenei asume el trono, pero son los militares quienes mueven los hilos en medio de una guerra que redefine el futuro del país persa.
El modelo de poder en la República Islámica de Irán, que durante décadas giró en torno a la figura incuestionable del Líder Supremo, ha tomado un rumbo diferente. Tras la muerte del Ayatolá Alí Jamenei al inicio de la guerra con EE. UU. e Israel, el poder real se ha desplazado de los clérigos hacia los generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
El nuevo líder: bajo la sombra militar
Aunque Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, ha sido elevado al cargo de Líder Supremo, fuentes internas revelan una realidad distinta. Tras quedar herido y desfigurado en el ataque inicial que mató a su padre, Mojtaba se ha convertido en una figura de asentimiento, no de mando.
El nuevo líder actúa principalmente para legitimar las decisiones tomadas por los generales del IRGC y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Debido a su estado de salud y por seguridad, se comunica únicamente a través de audios filtrados o edecanes militares.
La Guardia Revolucionaria: Los verdaderos líderes
Con la estructura de mando tradicional rota, los militares ya no solo ejecutan la guerra, sino que dictan la política exterior:
- Control de las negociaciones: El IRGC ha endurecido la postura de Irán frente a Washington. Ahora, las propuestas de paz se retrasan días mientras los generales logran consensos internos.
- Estrategia nuclear: Los Guardianes insisten en dejar el tema nuclear fuera de las mesas de negociación iniciales, priorizando el control del Estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo económico.
- De la religión a lo militar: Analistas internacionales coinciden en que Irán ha transitado de un poder basado en la legitimidad religiosa a uno basado puramente en la fuerza bruta y la seguridad.
Irán no se muestra fragmentado
A pesar de la presión militar de Israel y la asfixia económica de EU., el sistema iraní no muestra signos de fractura. La cohesión entre la élite política y militar se mantiene firme bajo un consenso estratégico: evitar una guerra total, pero no ceder ante Washington para no proyectar debilidad antes de las elecciones en Estados Unidos.