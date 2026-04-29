EU revela cómo Los Chapitos ayudaron a Rubén Rocha Moya a llegar a gobernador de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de “Los Chapitos”.

Facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes le habrían ayudado a llegar al poder, según datos del gobierno de Trump.

¿Cómo ayudaron “Los Chapitos” a Rocha Moya?

De acuerdo con el Distrito Sur de Nueva York, el mandatario estatal habría recibido ayuda durante el proceso electoral de 2021, el cual ganó con más de 300 mil votos a favor bajo la coalición Morena–Partido Sinaloense.

Los informes señalan que, mediante acciones de intimidación y secuestro de sus rivales políticos, el camino fue despejado para la victoria de Rocha Moya en las urnas.

A cambio, el entonces candidato habría pactado acuerdos para el tráfico de drogas, incluso antes de asumir el cargo oficialmente el 1 de noviembre de 2021.

La carta que cambió todo: esto decía “El Mayo Zambada”

Si las acusaciones ya empezaban a murmurarse por las calles, una carta firmada por Ismael “El Mayo” Zambada terminó por manchar la reputación del gobernador sinaloense.

En agosto de 2024, un mes después de su captura por autoridades estadounidenses, “El Mayo” Zambada afirmaba que el día de su detención fue citado a una reunión con Rocha Moya y otros actores políticos.

@aztecanoticias Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se deslindó de las afirmaciones que hizo “El Mayo” Zambada en una carta donde el narc0traficant3 aseguró que el día de su detención iba a reunirse con él. Rocha Moya aseguró que ese día no estaba en Sinaloa y que nunca ha tenido vínculos con el capo ni con el crim3n org4nizad0 ♬ sonido original - Azteca Noticias

En su momento, el gobernador negó estos señalamientos y aseguró no tener vínculos con el crimen organizado. En su versión de hechos, aseguró que no se encontraba en el estado cuando ocurrió dicha reunión.

Para agregar más sal a la herida, EU también reveló que ya como mandatario, Rocha Moya presuntamente mantuvo reuniones con miembros de “Los Chapitos”, esto con el fin de permitir las operaciones de tráfico de drogas.

El pacto incluiría facilitar condiciones para el traslado de sustancias como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, consolidando el control de “Los Chapitos” en la región.

¿Quién es Rubén Rocha Moya?

Originario de Badiraguato, Sinaloa, Rubén Rocha Moya es militante de Morena y actual gobernador del estado, cargo que desempeña desde 2021 y que concluirá en 2027.

Antes de llegar a la gubernatura, fue senador de la República entre 2018 y 2024. También tuvo una trayectoria en el ámbito académico, donde se desempeñó como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la década de los noventa.

Ahora, su nombre, junto con el de otros alcaldes y exfuncionarios, aparece en una de las acusaciones más delicadas que pondría en evidencia el pacto criminal que existe entre altos mandos y el crimen organizado.

