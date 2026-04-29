ALERTA: Donald Trump habla hoy 29 de abril; sigue aquí el minuto a minuto
¿Qué es lo más reciente que ha dicho Donald Trump este día? Te dejamos lo más relevante sobre el presidente de Estados Unidos hoy miércoles 29 de abril.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue dando de qué hablar debido a sus polémicas declaraciones. Ayer tuvo una reunión con el rey Carlos de Inglaterra y hoy recibió a los astronautas de la misión Artemis II en la Casa Blanca. Sigue en Azteca Noticias las noticias más recientes.
ALERTA: Donald Trump habla hoy 29 de abril; sigue aquí el minuto a minuto
Trump recibe a los astronautas del Artemis II
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Oficina Oval a los astronautas de la misión Artemis II, a quienes reconoció por captar la atención del mundo entero.
“Tenemos a algunas personas que han cautivado la atención de todo el mundo... se necesita gente como ellos para hacer grande a nuestro país”, expresó el mandatario durante el encuentro.
.@POTUS welcomes the astronauts of Artemis II to the Oval Office: "We have some people that have captivated the attention of the whole world... it takes people like this to make our country great." 🚀🇺🇸 pic.twitter.com/v7TG4mrLbc— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2026
Pláticas de paz con Irán son por teléfono: Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán se están realizando por vía telefónica, al considerar poco práctico el tiempo de traslado que implicaría enviar delegaciones presenciales.
Desde la Oficina Oval, Trump señaló que actualmente mantienen conversaciones con Teherán sin necesidad de realizar vuelos de larga duración cada vez que se busca avanzar en el diálogo.
“Estamos hablando con ellos ahora y ya no volamos en trayectos de 18 horas cada vez que queremos ver un documento”, expresó el mandatario.
Putin y Trump sostienen llamada; le celebra el cese al fuego con Irán
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron este miércoles una llamada de hora y media en la que abordaron, entre otros temas, el alto al fuego vigente con Irán, informó el portavoz del Kremlin, Yury Ushakov.
De acuerdo con Ushakov, Putin consideró acertada la decisión de Trump de extender el cese al fuego con Irán, al señalar que esto podría abrir una oportunidad para nuevas negociaciones y contribuir a la estabilidad regional.
No obstante, el líder ruso advirtió sobre las graves consecuencias que tendría para Irán, sus países vecinos y la comunidad internacional en general, si Estados Unidos e Israel recurrieran nuevamente al uso de la fuerza.
El Kremlin detalló que la llamada fue impulsada por Rusia y se desarrolló en un tono franco y de trabajo.