ALERTA: Donald Trump habla hoy 29 de abril; sigue aquí el minuto a minuto

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron este miércoles una llamada de hora y media en la que abordaron, entre otros temas, el alto al fuego vigente con Irán, informó el portavoz del Kremlin, Yury Ushakov.

De acuerdo con Ushakov, Putin consideró acertada la decisión de Trump de extender el cese al fuego con Irán, al señalar que esto podría abrir una oportunidad para nuevas negociaciones y contribuir a la estabilidad regional.

No obstante, el líder ruso advirtió sobre las graves consecuencias que tendría para Irán, sus países vecinos y la comunidad internacional en general, si Estados Unidos e Israel recurrieran nuevamente al uso de la fuerza.

El Kremlin detalló que la llamada fue impulsada por Rusia y se desarrolló en un tono franco y de trabajo.