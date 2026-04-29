“No debemos tener miedo": Influencer critica censura en internet y crisis en Rusia; así respondió el Kremlin

Victoria Bonya, la popular influencer rusa de belleza con millones de seguidores, lanzó un video en Instagram que acumuló 26 millones de reproducciones para el viernes 18 de abril de 2026.

El video viral de Victoria Bonya: ¿qué le dijo a Vladimir Putin?

En él, dirigió un mensaje directo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien dice apoyar, pero denuncia el miedo que genera en la sociedad. “Vladimir Vladimirovich, la gente te teme. El pueblo le tiene miedo, los blogueros le tienen miedo, los artistas le tienen miedo, los gobernadores le tienen miedo. Y usted es el presidente de nuestro país”, continúa.

Bonya, quien reside en Mónaco y dirige su propia línea de cosméticos, destacó problemas clave que preocupan a los rusos, como la respuesta tardía del gobierno ante las inundaciones en Dagestán, en el Cáucaso, critica las crecientes restricciones a las redes sociales, que impiden la comunicación con seres queridos.

“Existe la sensación de que ya no vivimos en un país libre", afirma. El video, publicado hace unas semanas, suma decenas de millones de visualizaciones y recibe apoyo de figuras cercanas al Kremlin, opositores y activistas exiliados.

“Pero usted es el presidente de nuestro país y creo que no debemos tener miedo”, afirmó la bloguera.

El vocero presidencial, Dmitri Peskov, reconoció el "éxito" del video y la "relevancia" de los temas que aboró Victoria Bonya.

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Polémica en la televisión estatal: el insulto de Vladimir Soloviov a Bonya

Vladimir Soloviov desató la polémica al llamar a Bonya “mujerzuela” en la televisión estatal rusa, a lo que Bonya amenazó con una denuncia conjunta en defensa de la mujer. Roskomnadzor, el regulador ruso de comunicaciones, abrió una investigación.

Al verse acorralado ante una denuncia, Soloviov, reconocido propagandista del régimen ruso, ofreció una disculpa en vivo: “Sí, por supuesto, debo disculparme. Usted tiene toda la razón. Por supuesto, me comporté de manera excesivamente apasionada”. Admitió que debe controlar estrictamente su vocabulario ante las cámaras. Bonya respondió: “Me alegro de que se haya disculpado”.