De Londres a China: así operaba la red millonaria de robo de celulares que al fin fue desmantelada

Un fuerte golpe al crimen organizado internacional se dio luego de que las autoridades del Servicio de la Policía Metropolitana de Londres lograron desarticular una de las mayores redes de robo y tráfico de teléfonos celulares en el Reino Unido, con conexiones directas hacia Asia.

Al menos tres hombres se declararon culpables de participar en una operación criminal que robó y exportó hasta 40 mil celulares desde Reino Unido hacia China, en un esquema que movía millones de dólares en dispositivos robados en las calles de la capital de Gran Bretaña.

¿Cómo operaba la red de celulares robados en Londres?

De acuerdo con la investigación oficial, la organización se encargaba de robar teléfonos a la gente que caminaba por las calles y en el transporte público, posteriormente los recolectaban en puntos específicos, para finalmente exportarlos ilegalmente a China, en donde los dispositivos eran revendidos o desmantelados para piezas, dificultando su rastreo.

Cabe decir que este esquema era altamente rentable debido a la demanda global de smartphones, lo que convierte el robo de celulares en uno de los delitos más lucrativos en ciudades como Londres.

📺 Inside the operation disrupting UK’s largest phone smuggling network.



Three men plead guilty and held responsible for trafficking up to 40,000 stolen mobile phones from the UK to China.



We’ve driven mobile phone theft down by 13,000 offences since last year. pic.twitter.com/unnYiO2SWq — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 29, 2026

Los tres implicados fueron identificados, detenidos y procesados, además de que ya se declararon culpables ante las autoridades británicas. Este resultado es producto de una investigación compleja que incluyó inteligencia policial, seguimiento de redes criminales y hasta de la cooperación internacional.

Conforme a datos oficiales del Metropolitan Police, este operativo ha tenido un impacto directo en la seguridad, ya que se han registrado 13 mil robos de celulares menos en comparación con el año anterior. Esto representa un avance importante en la lucha contra este delito, que afecta a miles de personas cada año.

El robo de teléfonos no solo implica la pérdida de un dispositivo, sino también, el acceso a datos personales y financieros, riesgos de fraude digital, además de mercado ilegal internacional difícil de rastrear. Expertos advierten que estas redes operan como cadenas globales de crimen organizado, aprovechando la alta demanda tecnológica.

We're dismantling phone theft networks - from street thieves to international exporters.



Read More: Three plead guilty following major mobile phone theft investigation. https://t.co/AobrTnZ5tV — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 29, 2026

¿Qué pueden hacer los usuarios para protegerse del robo de celulares?

Activar sistemas de rastreo y bloqueo remoto



Evitar usar el celular en zonas de alto riesgo



Reportar inmediatamente el robo.

Las autoridades señalaron que los detenidos fueron piezas clave en la logística de exportación de los celulares robados.