“Combatir la corrupción es prioridad” Embajada de EU reacciona al caso de Rocha Moya

La Embajada de Estados Unidos en México ya reaccionó al escándalo que sacudió a Sinaloa este 29 de abril. Luego de que se dieran a conocer acusaciones en una corte de Nueva York contra el gobernador morenista Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, el embajador Ron Johnson emitió un posicionamiento asegurando que habrá rendición de cuentas.

¿Qué dijo la Embajada de Estados Unidos sobre el caso Rocha Moya?

En un comunicado oficial, el diplomático destacó que combatir la corrupción y el crimen organizado es una prioridad compartida entre México y Estados Unidos.

El funcionario estadounidense dijo que ambos países están obligados a fortalecer la transparencia, hacer valer la ley y defender el Estado de derecho. Además, dejó claro que las autoridades estadounidenses seguirán trabajando con México para garantizar que haya consecuencias para quienes estén involucrados en actividades ilegales.

Aunque evitó dar detalles del caso —por tratarse de un proceso en curso— sí soltó una advertencia: la corrupción que facilita al crimen organizado será investigada y procesada siempre que Estados Unidos tenga jurisdicción.

Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/1kM2yAXuW9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026

El contexto: por qué Estados Unidos presentó cargos contra Rocha Moya

Este posicionamiento llega después de que el fiscal Jay Clayton y autoridades de la DEA anunciaran una acusación formal contra varios funcionarios de alto nivel en Sinaloa.

Según la investigación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para enviar drogas como fentanilo, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, a cambio de dinero y apoyo político.

Entre los señalados están figuras clave del gobierno y seguridad pública, como el senador Enrique Inzunza Cázares, el exsecretario Enrique Díaz Vega y mandos policiales.

Incluso, el caso incluye acusaciones más graves contra el excomandante de la policía, Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, señalado por secuestros que terminaron en asesinato.

¿Qué papel habría jugado el Cártel de Sinaloa en el gobierno?

De acuerdo con las autoridades, el Cártel de Sinaloa habría construido una red de protección dentro del gobierno. La acusación señala que funcionarios filtraban información, protegían cargamentos y permitían operaciones criminales sin consecuencias. Todo esto, a cambio de sobornos millonarios.

Más que un escándalo, esto es un punto de quiebre



El Departamento de Justicia de #EU acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones, por presuntos vínculos con el narcotráfico.



Es el presente del poder y más que un caso judicial, es una señal inquietante: cuando política y… pic.twitter.com/kgmM86CP3f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Además, se menciona que varios de los implicados estarían ligados a “Los Chapitos”, la facción del grupo criminal asociada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

El posicionamiento del embajador no menciona nombres ni detalles específicos, pero deja claro que Estados Unidos no va a soltar el caso. La investigación sigue su curso en una corte federal encabezada por la jueza Katherine Polk Failla, y podría tener consecuencias fuertes para los acusados.